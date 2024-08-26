В регионах УрФО 27 бойцов СВО примут участие в выборах

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Чиновники проконтролируют реализацию прав бойцов СВО на выборах Фото:

В регионах Уральского федерального округа 27 бойцов спецоперации на Украине примут участие в предстоящих сентябрьских выборах. Об этом рассказал полпред УрФО Владимир Якушев, отметив важность вопроса безопасности голосования на фоне боевых действий в Курской области.

«Для участия в выборах зарегистрировались 27 бойцов специальной военной операции», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. На совещании с силовиками и чиновниками он поручил обратить особое внимание на реализацию законных прав участников спецоперации. Всего выборы коснутся более 3,6 миллиона жителей УрФО.

По словам уральского полпреда, спецоперация и события в Курской области требуют особых подходов к обеспечению безопасности на выборах. «Необходимо неукоснительно соблюсти все меры, направленные на обеспечение безопасности. Среди них: проверка помещений на предмет пожарной безопасности, установка рамок металлодетекторов, видеонаблюдение, охрана помещений УИК и другие ведомственные и специальные задачи», — отметил Якушев.

Единый день голосования в 2024 году пройдет 8 сентября. В этот день в России пройдут региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Госдуму.

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В регионах Уральского федерального округа 27 бойцов спецоперации на Украине примут участие в предстоящих сентябрьских выборах. Об этом рассказал полпред УрФО Владимир Якушев, отметив важность вопроса безопасности голосования на фоне боевых действий в Курской области. «Для участия в выборах зарегистрировались 27 бойцов специальной военной операции», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. На совещании с силовиками и чиновниками он поручил обратить особое внимание на реализацию законных прав участников спецоперации. Всего выборы коснутся более 3,6 миллиона жителей УрФО. По словам уральского полпреда, спецоперация и события в Курской области требуют особых подходов к обеспечению безопасности на выборах. «Необходимо неукоснительно соблюсти все меры, направленные на обеспечение безопасности. Среди них: проверка помещений на предмет пожарной безопасности, установка рамок металлодетекторов, видеонаблюдение, охрана помещений УИК и другие ведомственные и специальные задачи», — отметил Якушев. Единый день голосования в 2024 году пройдет 8 сентября. В этот день в России пройдут региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Госдуму.
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