Жителей ХМАО зовут собирать шишки за 300 тысяч рублей

В ХМАО сборщикам шишек готовы платить до 300 тысяч рублей. Работу предлагают как студентам, так и людям старше 45 лет.
«Сборщик кедровой шишки, 70 тысяч рублей — 300 тысяч рублей. Выплаты три раза в месяц. Работа для студентов и кандидатов старше 45 лет», — следует из объявления, опубликованном на онлайн-сервисе.
Во время разговора с предпринимателем, который разместил объявление, журналисту под видом потенциального работника удалось выяснить, что это временная работа на сезон. Сборщикам придется трудиться в полевых условиях. Им предлагают жилье в палаточном лагере, который расположен в Сургутском районе. Бизнесмен рассказал, что в предыдущем сезоне его работникам удалось выручить за дикоросы 270 тысяч рублей за месяц.
Сезон сбора кедрового ореха стартовал в ХМАО с 25 августа. Дикоросы можно заготавливать только путем сбора упавшей шишки. Остальные способы, наносящий вред деревьям, запрещены.
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