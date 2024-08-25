25 августа 2024

Жителей ХМАО зовут собирать шишки за 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сборщикам шишек в ХМАО предлагают по 300 тысяч рублей
Сборщикам шишек в ХМАО предлагают по 300 тысяч рублей Фото:

В ХМАО сборщикам шишек готовы платить до 300 тысяч рублей. Работу предлагают как студентам, так и людям старше 45 лет.

«Сборщик кедровой шишки, 70 тысяч рублей — 300 тысяч рублей. Выплаты три раза в месяц. Работа для студентов и кандидатов старше 45 лет», — следует из объявления, опубликованном на онлайн-сервисе.

Во время разговора с предпринимателем, который разместил объявление, журналисту под видом потенциального работника удалось выяснить, что это временная работа на сезон. Сборщикам придется трудиться в полевых условиях. Им предлагают жилье в палаточном лагере, который расположен в Сургутском районе. Бизнесмен рассказал, что в предыдущем сезоне его работникам удалось выручить за дикоросы 270 тысяч рублей за месяц.

Сезон сбора кедрового ореха стартовал в ХМАО с 25 августа. Дикоросы можно заготавливать только путем сбора упавшей шишки. Остальные способы, наносящий вред деревьям, запрещены.

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В ХМАО сборщикам шишек готовы платить до 300 тысяч рублей. Работу предлагают как студентам, так и людям старше 45 лет. «Сборщик кедровой шишки, 70 тысяч рублей — 300 тысяч рублей. Выплаты три раза в месяц. Работа для студентов и кандидатов старше 45 лет», — следует из объявления, опубликованном на онлайн-сервисе. Во время разговора с предпринимателем, который разместил объявление, журналисту под видом потенциального работника удалось выяснить, что это временная работа на сезон. Сборщикам придется трудиться в полевых условиях. Им предлагают жилье в палаточном лагере, который расположен в Сургутском районе. Бизнесмен рассказал, что в предыдущем сезоне его работникам удалось выручить за дикоросы 270 тысяч рублей за месяц. Сезон сбора кедрового ореха стартовал в ХМАО с 25 августа. Дикоросы можно заготавливать только путем сбора упавшей шишки. Остальные способы, наносящий вред деревьям, запрещены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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