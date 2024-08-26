26 августа 2024

Суд вынес приговор свердловчанину, изнасиловавшему гостя шваброй в кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор могут обжаловать в течение 15 суток Фото:

Новоуральский горсуд Свердловской области признал виновным Ивана Бугаенко, который обвинялся в изнасиловании мужчины шваброй в кафе «Ромашка». Ему назначали наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы и выплаты компенсации 700 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.

«Сегодня [27 августа] Новоуральский городской суд признал Ивана Бугаенко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ст. 132 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и насильственные действия сексуального характера)», — следует из сообщения. Осужденный будет отбывать срок в колонии общего режима.

ЧП произошло 7 октября 2023 года в кафе «Ромашка». Однако известно о нем стало лишь через неделю, когда видео разлетелось по соцсетям. Предположительно, над гостем издевался Бугаенко, который после этого скрывался от полицейских. В полицию обвиняемый пришел сам.

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Новоуральский горсуд Свердловской области признал виновным Ивана Бугаенко, который обвинялся в изнасиловании мужчины шваброй в кафе «Ромашка». Ему назначали наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы и выплаты компенсации 700 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда. «Сегодня [27 августа] Новоуральский городской суд признал Ивана Бугаенко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ст. 132 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и насильственные действия сексуального характера)», — следует из сообщения. Осужденный будет отбывать срок в колонии общего режима. ЧП произошло 7 октября 2023 года в кафе «Ромашка». Однако известно о нем стало лишь через неделю, когда видео разлетелось по соцсетям. Предположительно, над гостем издевался Бугаенко, который после этого скрывался от полицейских. В полицию обвиняемый пришел сам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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