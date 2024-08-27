В Челябинске вырос спрос на восстановление девственности

27 августа 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Восстановление девственности пользуется спросом у пациенток от 20 до 35 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске за 2023 год увеличился спрос на операции по восстановлению девственности. Динамику спроса URA.RU прокомментировал медицинский центр «Лотос», выполняющий данные операции. «За последние пять лет спрос на гименопластику остался стабильным, мы выполняем такие операции не часто: всего один раз в 1-2 месяца, что составляет 6-8 процедур в год. В 2023 году наблюдался незначительный прирост спроса по сравнению с 2022 годом», — сообщили URA.RU в «Лотосе». Чаще всего к специалистам обращаются пациентки от 20 до 35 лет. Притом существует два вида процедуры восстановления: краткосрочные (с эффектом на 5-7 дней) и долгосрочные (с эффектом на год). В «Лотосе» отметили, что доктора сосредоточены на втором варианте, имеющем смысл с точки зрения результата и здоровья. Стоимость гименопластики в платных медцентрах Челябинска начинается от 6 900 рублей. Также в областном центре представлены варианты за десять тысяч, 13 200 рублей и 30 тысяч рублей. Самым дорогим стало предложение одной из клиник пластической хирургии — 37 тысяч рублей, анестезию при этом придется оплатить отдельно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за 2023 год увеличился спрос на операции по восстановлению девственности. Динамику спроса URA.RU прокомментировал медицинский центр «Лотос», выполняющий данные операции. «За последние пять лет спрос на гименопластику остался стабильным, мы выполняем такие операции не часто: всего один раз в 1-2 месяца, что составляет 6-8 процедур в год. В 2023 году наблюдался незначительный прирост спроса по сравнению с 2022 годом», — сообщили URA.RU в «Лотосе». Чаще всего к специалистам обращаются пациентки от 20 до 35 лет. Притом существует два вида процедуры восстановления: краткосрочные (с эффектом на 5-7 дней) и долгосрочные (с эффектом на год). В «Лотосе» отметили, что доктора сосредоточены на втором варианте, имеющем смысл с точки зрения результата и здоровья. Стоимость гименопластики в платных медцентрах Челябинска начинается от 6 900 рублей. Также в областном центре представлены варианты за десять тысяч, 13 200 рублей и 30 тысяч рублей. Самым дорогим стало предложение одной из клиник пластической хирургии — 37 тысяч рублей, анестезию при этом придется оплатить отдельно.