Для челябинцев на выходных выступит Guf, пройдут джазовый марафон и вернисаж. Афиша

30 августа 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Фестиваль ХК «Трактора», на котором выступит Гуф начнется в 15:00 Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в выходные, 31 августа и 1 сентября, пройдут несколько фестивалей, бесплатный концерт Гуфа и дуэта Gayazovs Brothers, а также городской вернисаж, на котором состоятся встречи с администрацией города. О том, где можно будет увидеть картины Малевича и другое нестандартное искусство, узнать о джазе, разрисовать одежду и научиться лепить посуду из глины — в материале URA.RU. Бесплатный концерт Гуфа, джаз, книги и абстракционизм в искусстве Третий фестиваль современного искусства «Неискусственно» стартует 31 августа. Темой этого года стал абстракционизм. Гостей ожидают инсталляции, перформансы, лекции и мастер-классы, а также работы именитых творцов — Казимира Малевича, Василия Кандинского, Пита Мондриана, Марка Ротко, Герхарда Рихтер. Спикерами феста станут культурологи и историки из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и Екатеринбурга. Они разберут характерные черты современного искусства, коллекции модных брендов, нейросети и многое другое. Вход бесплатный. Еще одни гостем фестиваля «Трактор» станет дуэт Gayazovs Brothers Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фестиваль TRAKTOR WINLINE FEST пройдет 31 августа на парковке ледовой арены «Трактор». На главной сцене выступят исполнители GUF и Gayazovs Brothers. На фесте не забудут и про хоккей. Там состоится презентация команды, а также интерактивы и розыгрыши абонементов. Международный фестиваль джаза стартовал еще 24 августа. Однако 1 сентября в рамках проекта «Какой удивительный мир» с Кировки до Арт-сквера пройдет театрализованный стрит-парад и джазовый марафон. В нем примут участие музыканты, актеры, танцоры и жители региона. В этот же день пройдут концерты с участием квартета Родиона Грищенко, Софии Ацбеха-Негга и других в ресторане «Paulaner Brauhaus», а на сцене челябинского исторического музея выступят трио Pro Vans и акустический проект Monologi из Екатеринбурга. Фестиваль книги и чтения «Челябинск Читающий» пройдет 1 сентября. На Кировке расположатся семь фестивальных площадок: «Я забочусь», «Я готовлю», «Я познаю», «Я могу», «Я воображаю», «Я путешествую», «Я играю». На одной из них научат готовить и расскажут тайны кухонь мира. Библиотеки организуют выставки и мастер-классы. Также состоится встреча с психологом Ниной Карналь. Одно из пространств отправит гостей в виртуальное путешествие по региону. В рамках года семьи проведут квест, где команды смогут побороться за призы. Участие бесплатное. Встречи с администрацией города и профориентация для школьников В парке имени Гагарина 31 августа состоится городской общественный вернисаж, где расположатся площадки фондов, молодежных, спортивных, социальных, зоозащитных и других объединений. Также выступят администрации районов и пройдут встречи с представителями власти и местного самоуправления. Вход на мероприятие свободный. Школьники смогут узнать о ведущих профессиях в ИТ-сфере Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перед началом учебного года 31 августа в Горсаду имени Пушкина для школьников пройдет путешествие в мир ИТ-технологий «День Цифры». Во время образовательных игр дети познакомятся с особенностями актуальных профессий в ИТ-сфере. Мероприятие включит в себя два тура — игру «В поисках технологий» и «ЦифроКвиз». Участие бесплатное. Творческие мастер-классы для детей и взрослых Музей изобразительных искусств зовет на мастер-класс по росписи футболок, который пройдет 1 сентября. Специальными красками на одежде можно будет выплеснуть свой поток фантазии. Стоимость участия — от 1300 рублей. На мастер-классах по гончарному мастерству научат лепить посуду Фото: Алексей Андронов © URA.RU Гончарная мастерская «Колокол» приглашает на мастер-классы по лепке посуды. С 31 августа по 1 сентября будут проходить занятия по созданию чайной пары, кружки с Гарри Поттером, тарелки в форме тыквы, листка монстеры, львенка и машинки. Стоимость от 1700 до 2200 рублей. Разрисовать одежду в техники «тай-дай» предлагают в ART.Studio74. В этой же студии организовывают занятия по работе с акриловыми красками и предлагают пострелять шарами с чернилами прямо в холст, которой в дальнейшем станет произведением искусства. Все мероприятия в творческом центре запланированы 31 августа. Стоимость — от 1500 до 1800 рублей. Мероприятия на День знаний для школьников Официальное открытие нового учебного года состоится в эти выходные. Для юных челябинцев 1 и 2 сентября проведут фестиваль «Городская линейка», развлекательные программы, шоу мыльных пузырей, сладкой ваты и подушек. О том, где сделают бесплатный аквагрим и выступят кавер-группы — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные, 31 августа и 1 сентября, пройдут несколько фестивалей, бесплатный концерт Гуфа и дуэта Gayazovs Brothers, а также городской вернисаж, на котором состоятся встречи с администрацией города. О том, где можно будет увидеть картины Малевича и другое нестандартное искусство, узнать о джазе, разрисовать одежду и научиться лепить посуду из глины — в материале URA.RU. Третий фестиваль современного искусства «Неискусственно» стартует 31 августа. Темой этого года стал абстракционизм. Гостей ожидают инсталляции, перформансы, лекции и мастер-классы, а также работы именитых творцов — Казимира Малевича, Василия Кандинского, Пита Мондриана, Марка Ротко, Герхарда Рихтер. Спикерами феста станут культурологи и историки из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и Екатеринбурга. Они разберут характерные черты современного искусства, коллекции модных брендов, нейросети и многое другое. Вход бесплатный. Фестиваль TRAKTOR WINLINE FEST пройдет 31 августа на парковке ледовой арены «Трактор». На главной сцене выступят исполнители GUF и Gayazovs Brothers. На фесте не забудут и про хоккей. Там состоится презентация команды, а также интерактивы и розыгрыши абонементов. Международный фестиваль джаза стартовал еще 24 августа. Однако 1 сентября в рамках проекта «Какой удивительный мир» с Кировки до Арт-сквера пройдет театрализованный стрит-парад и джазовый марафон. В нем примут участие музыканты, актеры, танцоры и жители региона. В этот же день пройдут концерты с участием квартета Родиона Грищенко, Софии Ацбеха-Негга и других в ресторане «Paulaner Brauhaus», а на сцене челябинского исторического музея выступят трио Pro Vans и акустический проект Monologi из Екатеринбурга. Фестиваль книги и чтения «Челябинск Читающий» пройдет 1 сентября. На Кировке расположатся семь фестивальных площадок: «Я забочусь», «Я готовлю», «Я познаю», «Я могу», «Я воображаю», «Я путешествую», «Я играю». На одной из них научат готовить и расскажут тайны кухонь мира. Библиотеки организуют выставки и мастер-классы. Также состоится встреча с психологом Ниной Карналь. Одно из пространств отправит гостей в виртуальное путешествие по региону. В рамках года семьи проведут квест, где команды смогут побороться за призы. Участие бесплатное. В парке имени Гагарина 31 августа состоится городской общественный вернисаж, где расположатся площадки фондов, молодежных, спортивных, социальных, зоозащитных и других объединений. Также выступят администрации районов и пройдут встречи с представителями власти и местного самоуправления. Вход на мероприятие свободный. Перед началом учебного года 31 августа в Горсаду имени Пушкина для школьников пройдет путешествие в мир ИТ-технологий «День Цифры». Во время образовательных игр дети познакомятся с особенностями актуальных профессий в ИТ-сфере. Мероприятие включит в себя два тура — игру «В поисках технологий» и «ЦифроКвиз». Участие бесплатное. Музей изобразительных искусств зовет на мастер-класс по росписи футболок, который пройдет 1 сентября. Специальными красками на одежде можно будет выплеснуть свой поток фантазии. Стоимость участия — от 1300 рублей. Гончарная мастерская «Колокол» приглашает на мастер-классы по лепке посуды. С 31 августа по 1 сентября будут проходить занятия по созданию чайной пары, кружки с Гарри Поттером, тарелки в форме тыквы, листка монстеры, львенка и машинки. Стоимость от 1700 до 2200 рублей. Разрисовать одежду в техники «тай-дай» предлагают в ART.Studio74. В этой же студии организовывают занятия по работе с акриловыми красками и предлагают пострелять шарами с чернилами прямо в холст, которой в дальнейшем станет произведением искусства. Все мероприятия в творческом центре запланированы 31 августа. Стоимость — от 1500 до 1800 рублей. Официальное открытие нового учебного года состоится в эти выходные. Для юных челябинцев 1 и 2 сентября проведут фестиваль «Городская линейка», развлекательные программы, шоу мыльных пузырей, сладкой ваты и подушек. О том, где сделают бесплатный аквагрим и выступят кавер-группы — в материале URA.RU.