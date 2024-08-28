Франция привлекла Швейцарию к расследованию избиения детей Дурова

Франция проверяет совместно со Швейцарией информацию о насилии основателя Telegram Павла Дурова над одним из своих детей. Об этом заявили в прокуратуре Парижа.
«В настоящее время проводятся проверки (дела о насилии над ребенком — прим. URA.RU) со Швейцарией, чтобы выяснить, существует ли уже правовая основа», — прокомментировал источник в прокуратуре. Его слова приводит РИА Новости.
При этом, как сообщает агентство, задержание Дурова во Франции не связано с обвинениями в якобы совершенном насилии в отношении его ребенка. Предпринимателя не допрашивали по данному вопросу, заявили в прокуратуре Парижа.
Дуров был задержан во Франции в аэропорту Ле Бурже. Власти страны сочли его причастным к ряду тяжких преступлений. Основателю мессенджера хотят предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, отмывании денег и мошенничестве.
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