Франция привлекла Швейцарию к расследованию избиения детей Дурова

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Дурова хотят обвинить во множестве преступлений
Дурова хотят обвинить во множестве преступлений Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Франция проверяет совместно со Швейцарией информацию о насилии основателя Telegram Павла Дурова над одним из своих детей. Об этом заявили в прокуратуре Парижа.

«В настоящее время проводятся проверки (дела о насилии над ребенком — прим. URA.RU) со Швейцарией, чтобы выяснить, существует ли уже правовая основа», — прокомментировал источник в прокуратуре. Его слова приводит РИА Новости.

При этом, как сообщает агентство, задержание Дурова во Франции не связано с обвинениями в якобы совершенном насилии в отношении его ребенка. Предпринимателя не допрашивали по данному вопросу, заявили в прокуратуре Парижа.

Дуров был задержан во Франции в аэропорту Ле Бурже. Власти страны сочли его причастным к ряду тяжких преступлений. Основателю мессенджера хотят предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, отмывании денег и мошенничестве.

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Франция проверяет совместно со Швейцарией информацию о насилии основателя Telegram Павла Дурова над одним из своих детей. Об этом заявили в прокуратуре Парижа. «В настоящее время проводятся проверки (дела о насилии над ребенком — прим. URA.RU) со Швейцарией, чтобы выяснить, существует ли уже правовая основа», — прокомментировал источник в прокуратуре. Его слова приводит РИА Новости. При этом, как сообщает агентство, задержание Дурова во Франции не связано с обвинениями в якобы совершенном насилии в отношении его ребенка. Предпринимателя не допрашивали по данному вопросу, заявили в прокуратуре Парижа. Дуров был задержан во Франции в аэропорту Ле Бурже. Власти страны сочли его причастным к ряду тяжких преступлений. Основателю мессенджера хотят предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, отмывании денег и мошенничестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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