В Раде заявили, что сотни тысяч украинцев отказались от гражданства страны

Депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий сообщил о массовом отказе украинцев от гражданства. По его словам, это происходит на фоне решения Киева о приостановлении консульских услуг за рубежом.
«У нас катастрофа... Лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства. Есть люди, которые давно были за границами Украины, у них было по два паспорта, они просто отказываются от украинских паспортов», — заявил Княжицкий, слова которого передает украинский youtube-канал.
Депутат связывает всплеск заявлений об отказе от гражданства с приостановлением консульских услуг для граждан Украины за рубежом. Это, по его мнению, вызвало массовый отказ от украинских паспортов среди тех, кто долгое время проживает за пределами страны.
Ранее МИД Украины принял решение о приостановке консульских действий для граждан призывного возраста с 23 апреля, за исключением оформления документов для возвращения на родину. Однако в конце июля было объявлено о возобновлении приема заявок на оформление паспортов для военнообязанных украинцев за рубежом после обновления их данных в военном учете.
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