13 сентября 2024

Гендиректор КСПЗ частично признал вину в аварии в котельной Подольска

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Гендиректор частично признал вину
Гендиректор частично признал вину Фото:

Генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал свою вину в связи с инцидентом на котельной в Подольске. Это следует из судебных документов.

«[Кушников] скрываться от следствия или иным образом препятствовать производству по делу не намерен. Частично признал свою вину, готов сотрудничать со следствием», — отмечается в документах, содержание которых приводит РИА Новости.

По данным ГСУСК России по Московской области, было возбуждено уголовное дело после ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. В результате аварии в котельной КСПЗ, которая обеспечивала теплом жилые дома, более 20 тысяч человек оказались без отопления в условиях 20-градусного мороза. К 15 января авария была устранена. На начало января было объявлено о планах национализации КСПЗ.

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Генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал свою вину в связи с инцидентом на котельной в Подольске. Это следует из судебных документов. «[Кушников] скрываться от следствия или иным образом препятствовать производству по делу не намерен. Частично признал свою вину, готов сотрудничать со следствием», — отмечается в документах, содержание которых приводит РИА Новости. По данным ГСУСК России по Московской области, было возбуждено уголовное дело после ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. В результате аварии в котельной КСПЗ, которая обеспечивала теплом жилые дома, более 20 тысяч человек оказались без отопления в условиях 20-градусного мороза. К 15 января авария была устранена. На начало января было объявлено о планах национализации КСПЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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