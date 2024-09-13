Гендиректор КСПЗ частично признал вину в аварии в котельной Подольска

Генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал свою вину в связи с инцидентом на котельной в Подольске. Это следует из судебных документов.
«[Кушников] скрываться от следствия или иным образом препятствовать производству по делу не намерен. Частично признал свою вину, готов сотрудничать со следствием», — отмечается в документах, содержание которых приводит РИА Новости.
По данным ГСУСК России по Московской области, было возбуждено уголовное дело после ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. В результате аварии в котельной КСПЗ, которая обеспечивала теплом жилые дома, более 20 тысяч человек оказались без отопления в условиях 20-градусного мороза. К 15 января авария была устранена. На начало января было объявлено о планах национализации КСПЗ.
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