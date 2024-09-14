Байден просит Конгресс продлить полномочия на военную помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с запросом о продлении полномочий на выделение оружия Украине на сумму в 5,8 миллиарда долларов. По информации газеты Hill, в случае отказа Белый дом планирует объявить о разовом пакете помощи до конца текущего финансового года.
«Администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой продлить президентские полномочия по списаниям для поставок оружия на Украину до 2025 года, чтобы сделать доступными около 5,8 миллиарда долларов после 30 сентября (конец финансового года в США — прим. URA.RU)», — пишет газета. Если Конгресс отклонит просьбу, то команда Байдена может отправить «застрявшую» военную помощь разово, а затем продолжить поставки в прежнем объеме.
Ранее газета Reuters писала, что с начала конфликта на Украине США отправили Украине примерно 55,7 миллиардов долларов. Несмотря на значительные объемы финансирования, часть выделенных средств остается неиспользованной. Поэтому американская администрация обратилась к Конгрессу с просьбой о разрешении использовать шесть миллиардов долларов, выделенных ранее и не потраченных, до 30 сентября. Если разрешение не будет получено, то деньги нельзя будет использовать после 30 числа.
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