Байден просит Конгресс продлить полномочия на военную помощь Украине

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Администрация Байдена запросила у Конгресса продлить истекающие полномочия на выделение военной помощи Киеву
Администрация Байдена запросила у Конгресса продлить истекающие полномочия на выделение военной помощи Киеву Фото:
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Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с запросом о продлении полномочий на выделение оружия Украине на сумму в 5,8 миллиарда долларов. По информации газеты Hill, в случае отказа Белый дом планирует объявить о разовом пакете помощи до конца текущего финансового года.

«Администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой продлить президентские полномочия по списаниям для поставок оружия на Украину до 2025 года, чтобы сделать доступными около 5,8 миллиарда долларов после 30 сентября (конец финансового года в США — прим. URA.RU)», — пишет газета. Если Конгресс отклонит просьбу, то команда Байдена может отправить «застрявшую» военную помощь разово, а затем продолжить поставки в прежнем объеме. 

Ранее газета Reuters писала, что с начала конфликта на Украине США отправили Украине примерно 55,7 миллиардов долларов. Несмотря на значительные объемы финансирования, часть выделенных средств остается неиспользованной. Поэтому американская администрация обратилась к Конгрессу с просьбой о разрешении использовать шесть миллиардов долларов, выделенных ранее и не потраченных, до 30 сентября. Если разрешение не будет получено, то деньги нельзя будет использовать после 30 числа. 

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Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с запросом о продлении полномочий на выделение оружия Украине на сумму в 5,8 миллиарда долларов. По информации газеты Hill, в случае отказа Белый дом планирует объявить о разовом пакете помощи до конца текущего финансового года. «Администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой продлить президентские полномочия по списаниям для поставок оружия на Украину до 2025 года, чтобы сделать доступными около 5,8 миллиарда долларов после 30 сентября (конец финансового года в США — прим. URA.RU)», — пишет газета. Если Конгресс отклонит просьбу, то команда Байдена может отправить «застрявшую» военную помощь разово, а затем продолжить поставки в прежнем объеме.  Ранее газета Reuters писала, что с начала конфликта на Украине США отправили Украине примерно 55,7 миллиардов долларов. Несмотря на значительные объемы финансирования, часть выделенных средств остается неиспользованной. Поэтому американская администрация обратилась к Конгрессу с просьбой о разрешении использовать шесть миллиардов долларов, выделенных ранее и не потраченных, до 30 сентября. Если разрешение не будет получено, то деньги нельзя будет использовать после 30 числа. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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