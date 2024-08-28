Из фонда помощи украинским беженцам украли сотни тысяч долларов

29 августа 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

Десятки тысяч долларов были похищены из фонда для беженцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Чехии прокуратура обвинила основателя фонда помощи украинским беженцам в хищении около ста тысяч долларов. Об этом сообщил представитель Пражской городской прокуратуры Алеш Цимбала. «Прокурор предъявил обвинение основателю фонда „Помоги Украине“ в хищении 20 млн крон (около 100 тысяч долларов США — прим URA.RU). Действия основателя фонда квалифицируются как мошенничество с субсидиями», — передает канал 1Dnes.cz слова Цимбалы. Обвиняемый Владимир Гергель получил деньги от Министерства образования Чехии, чтобы помогать обучать детей украинских беженцев чешскому языку, отмечает телеканал. Вместо этого, он предположительно перечислил на счет своей матери два миллиона крон, а затем перевел еще восемь млн крон на покупку квартиры. Общая сумма похищенных средств составила около 20 миллионов крон. Уточняется, что мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы. Ранее чешские власти заявили, что оплатят украинским беженцам возвращение на родину. Речь шла о покупке билетов для украинцев, чтобы они на автобусе смогли вернуться домой, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чехии прокуратура обвинила основателя фонда помощи украинским беженцам в хищении около ста тысяч долларов. Об этом сообщил представитель Пражской городской прокуратуры Алеш Цимбала. «Прокурор предъявил обвинение основателю фонда „Помоги Украине“ в хищении 20 млн крон (около 100 тысяч долларов США — прим URA.RU). Действия основателя фонда квалифицируются как мошенничество с субсидиями», — передает канал 1Dnes.cz слова Цимбалы. Обвиняемый Владимир Гергель получил деньги от Министерства образования Чехии, чтобы помогать обучать детей украинских беженцев чешскому языку, отмечает телеканал. Вместо этого, он предположительно перечислил на счет своей матери два миллиона крон, а затем перевел еще восемь млн крон на покупку квартиры. Общая сумма похищенных средств составила около 20 миллионов крон. Уточняется, что мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы. Ранее чешские власти заявили, что оплатят украинским беженцам возвращение на родину. Речь шла о покупке билетов для украинцев, чтобы они на автобусе смогли вернуться домой, передает RT.