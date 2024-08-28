В Ростовской области на нефтебазе взорвался еще один резервуар. Об этом сообщили очевидцы.
«В Каменском районе Ростовской области был слышен гулкий взрыв на нефтебазе. Предварительно, произошла разгерметизация резервуара из-за пожара на НПЗ. На месте работают экстренные службы», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. К сообщению прикреплено видео с места событий.
Агентство отправило запрос информации в управление МЧС России по Ростовской области по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее на месте пожара в Пролетарске Ростовской области священники провели молебен. Они молились о благополучии пожарных, принимавших участие в тушении загоревшейся в результате атаки украинскими БПЛА нефтебазы. Во время ликвидации последствий пострадали 41 спасатель.
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