28 августа 2024

Shot: на нефтебазе в Ростовской области произошел новый взрыв. Видео

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Пожарные тушат огонь на нефтебазе
Пожарные тушат огонь на нефтебазе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области на нефтебазе взорвался еще один резервуар. Об этом сообщили очевидцы.

«В Каменском районе Ростовской области был слышен гулкий взрыв на нефтебазе. Предварительно, произошла разгерметизация резервуара из-за пожара на НПЗ. На месте работают экстренные службы», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. К сообщению прикреплено видео с места событий.

Агентство отправило запрос информации в управление МЧС России по Ростовской области по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее на месте пожара в Пролетарске Ростовской области священники провели молебен. Они молились о благополучии пожарных, принимавших участие в тушении загоревшейся в результате атаки украинскими БПЛА нефтебазы. Во время ликвидации последствий пострадали 41 спасатель.

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В Ростовской области на нефтебазе взорвался еще один резервуар. Об этом сообщили очевидцы. «В Каменском районе Ростовской области был слышен гулкий взрыв на нефтебазе. Предварительно, произошла разгерметизация резервуара из-за пожара на НПЗ. На месте работают экстренные службы», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. К сообщению прикреплено видео с места событий. Агентство отправило запрос информации в управление МЧС России по Ростовской области по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее на месте пожара в Пролетарске Ростовской области священники провели молебен. Они молились о благополучии пожарных, принимавших участие в тушении загоревшейся в результате атаки украинскими БПЛА нефтебазы. Во время ликвидации последствий пострадали 41 спасатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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