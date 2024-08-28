Происшествия Челябинский пенсионер утонул во время купания в озере Карагайкуль 29 августа 2024 в 11:19 Размер текста - 17 + Мужчина решил искупаться несмотря на погоду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кунашакском районе Челябинской области пенсионер решил искупаться в озере Карагайкуль. Заплыв закончился для него смертью, рассказал URA.RU источник. «Несмотря на погоду, мужчина решил искупаться в озере. Но в воде что-то пошло не так, и пенсионер утонул», — рассказал URA.RU источник. Тело пенсионера доставили на берег и отправили на экспертизу. Специалисты должны будут установить причину смерти. На момент смерти мужчине было 68 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:28 по Уральскому времени: «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кунашакском районе Челябинской области пенсионер решил искупаться в озере Карагайкуль. Заплыв закончился для него смертью, рассказал URA.RU источник. «Несмотря на погоду, мужчина решил искупаться в озере. Но в воде что-то пошло не так, и пенсионер утонул», — рассказал URA.RU источник. Тело пенсионера доставили на берег и отправили на экспертизу. Специалисты должны будут установить причину смерти. На момент смерти мужчине было 68 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:28 по Уральскому времени: «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям