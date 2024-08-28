Челябинский пенсионер утонул во время купания в озере Карагайкуль

В Кунашакском районе Челябинской области пенсионер решил искупаться в озере Карагайкуль. Заплыв закончился для него смертью, рассказал URA.RU источник.
«Несмотря на погоду, мужчина решил искупаться в озере. Но в воде что-то пошло не так, и пенсионер утонул», — рассказал URA.RU источник.
Тело пенсионера доставили на берег и отправили на экспертизу. Специалисты должны будут установить причину смерти. На момент смерти мужчине было 68 лет.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 11:28 по Уральскому времени:
«Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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