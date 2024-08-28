28 августа 2024

Челябинский пенсионер утонул во время купания в озере Карагайкуль

© Служба новостей «URA.RU»
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«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, купающиеся, купание, лето, жара, утопающий, водоем, безопасность на воде, тонет
Мужчина решил искупаться несмотря на погоду Фото:

В Кунашакском районе Челябинской области пенсионер решил искупаться в озере Карагайкуль. Заплыв закончился для него смертью, рассказал URA.RU источник.

«Несмотря на погоду, мужчина решил искупаться в озере. Но в воде что-то пошло не так, и пенсионер утонул», — рассказал URA.RU источник.

Тело пенсионера доставили на берег и отправили на экспертизу. Специалисты должны будут установить причину смерти. На момент смерти мужчине было 68 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 11:28 по Уральскому времени:

«Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В Кунашакском районе Челябинской области пенсионер решил искупаться в озере Карагайкуль. Заплыв закончился для него смертью, рассказал URA.RU источник. «Несмотря на погоду, мужчина решил искупаться в озере. Но в воде что-то пошло не так, и пенсионер утонул», — рассказал URA.RU источник. Тело пенсионера доставили на берег и отправили на экспертизу. Специалисты должны будут установить причину смерти. На момент смерти мужчине было 68 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:28 по Уральскому времени: «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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