29 августа 2024

Подросток из ХМАО спрятал мешок с наркотиками на даче у родителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подросток, спрятавший наркотики на даче родителей, отправится в воспитательную колонию на 6,5 лет
Подросток, спрятавший наркотики на даче родителей, отправится в воспитательную колонию на 6,5 лет Фото:

Полицейские поймали 17-летнего подростка в Лангепасе за сбытом наркотиков весом около одного килограмма. Половину запрещенных веществ он спрятал в мешке на даче у родителей. Суд отправил югорчанина на 6,5 лет в колонию для несовершеннолетних, сообщил telegram-канал следственного комитета по ХМАО.

«В марте 2024 года несовершеннолетний получил наркотическое средство массой около килограмма, часть которого он расфасовал на несколько свертков для размещения в тайниках. Оставшуюся часть для последующего распространения он хранил на даче у родителей», — говорится в сообщении. Также отмечается, что подросток был задержан с поличным. При задержании у него был изъят один сверток с наркотиком, а на даче у родителей был обнаружен мешок весом более 500 грамм

Суд приговорил его к 6,5 годам воспитательной колонии. Приговор еще не вступил в силу. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские поймали 17-летнего подростка в Лангепасе за сбытом наркотиков весом около одного килограмма. Половину запрещенных веществ он спрятал в мешке на даче у родителей. Суд отправил югорчанина на 6,5 лет в колонию для несовершеннолетних, сообщил telegram-канал следственного комитета по ХМАО. «В марте 2024 года несовершеннолетний получил наркотическое средство массой около килограмма, часть которого он расфасовал на несколько свертков для размещения в тайниках. Оставшуюся часть для последующего распространения он хранил на даче у родителей», — говорится в сообщении. Также отмечается, что подросток был задержан с поличным. При задержании у него был изъят один сверток с наркотиком, а на даче у родителей был обнаружен мешок весом более 500 грамм Суд приговорил его к 6,5 годам воспитательной колонии. Приговор еще не вступил в силу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...