Подросток из ХМАО спрятал мешок с наркотиками на даче у родителей

Полицейские поймали 17-летнего подростка в Лангепасе за сбытом наркотиков весом около одного килограмма. Половину запрещенных веществ он спрятал в мешке на даче у родителей. Суд отправил югорчанина на 6,5 лет в колонию для несовершеннолетних, сообщил telegram-канал следственного комитета по ХМАО.
«В марте 2024 года несовершеннолетний получил наркотическое средство массой около килограмма, часть которого он расфасовал на несколько свертков для размещения в тайниках. Оставшуюся часть для последующего распространения он хранил на даче у родителей», — говорится в сообщении. Также отмечается, что подросток был задержан с поличным. При задержании у него был изъят один сверток с наркотиком, а на даче у родителей был обнаружен мешок весом более 500 грамм
Суд приговорил его к 6,5 годам воспитательной колонии. Приговор еще не вступил в силу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!