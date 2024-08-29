29 августа 2024

В Нижневартовске выставили на торги базу разорившегося завода стройматериалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Базу завода стройматериалов в Нижневартовске продают за 4,5 миллионов рублей
Базу завода стройматериалов в Нижневартовске продают за 4,5 миллионов рублей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) выставили на торги базу обанкротившегося завода строительных материалов. Начальная цена имущества на аукционе составила 4,5 миллиона рублей. За такую сумму можно купить квартиру с одной или двумя комнатами в Нижневартовске.

«На торгах продается база ООО „ЗСМ“ (»Завод строительных материалов») в Западной промышленной зоне Нижневартовска. Стартовая цена имущественного комплекса на аукционе составляет 4 504 000 рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов.

На территории в две тысячи квадратных метров расположено двухэтажное административное здание, компрессорная и железнодорожные подъездные пути. Все имущество требует ремонта.

Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) выставили на торги базу производственного обслуживания обанкротившегося транспортного предприятия «Радужный-Автотранс». Начальная цена имущества на аукционе — 3, 7 млн рублей.

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В Нижневартовске (ХМАО) выставили на торги базу обанкротившегося завода строительных материалов. Начальная цена имущества на аукционе составила 4,5 миллиона рублей. За такую сумму можно купить квартиру с одной или двумя комнатами в Нижневартовске. «На торгах продается база ООО „ЗСМ“ (»Завод строительных материалов») в Западной промышленной зоне Нижневартовска. Стартовая цена имущественного комплекса на аукционе составляет 4 504 000 рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов. На территории в две тысячи квадратных метров расположено двухэтажное административное здание, компрессорная и железнодорожные подъездные пути. Все имущество требует ремонта. Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) выставили на торги базу производственного обслуживания обанкротившегося транспортного предприятия «Радужный-Автотранс». Начальная цена имущества на аукционе — 3, 7 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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