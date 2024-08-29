В Нижневартовске выставили на торги базу разорившегося завода стройматериалов

В Нижневартовске (ХМАО) выставили на торги базу обанкротившегося завода строительных материалов. Начальная цена имущества на аукционе составила 4,5 миллиона рублей. За такую сумму можно купить квартиру с одной или двумя комнатами в Нижневартовске.
«На торгах продается база ООО „ЗСМ“ (»Завод строительных материалов») в Западной промышленной зоне Нижневартовска. Стартовая цена имущественного комплекса на аукционе составляет 4 504 000 рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов.
На территории в две тысячи квадратных метров расположено двухэтажное административное здание, компрессорная и железнодорожные подъездные пути. Все имущество требует ремонта.
Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) выставили на торги базу производственного обслуживания обанкротившегося транспортного предприятия «Радужный-Автотранс». Начальная цена имущества на аукционе — 3, 7 млн рублей.
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