31 августа 2024

Машинист из Екатеринбурга, потерявший жену в страшной аварии, скончался. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 1). Белгород, осколки стекла, автомобиль, машина, обстрел, белгород
Жена Алексея погибла на месте ДТП (фото из архива) Фото:

Машинист из Екатеринбурга Алексей Райков, попавший в серьезную автомобильную аварию вместе с семьей на трассе под Саратовом, скончался после нескольких недель борьбы за жизнь в реанимации. Эту информацию URA.RU подтвердили его друзья.

«Сегодня не стало нашего товарища и коллеги, машиниста эксплуатационного депо Свердловск-Пассажирский. Он останется в нашей памяти как жизнерадостный человек», — сообщили друзья и коллеги Алексея Райкова в социальных сетях.

Собеседник поделился, что две дочки Алексея сейчас находятся в больнице после операции. О состоянии третьего ребенка пока ничего неизвестно.

Многодетная семья из Екатеринбурга утром 21 июля разбилась на трассе под Саратовом в лобовом ДТП с грузовиком. В результате аварии погибла жена Алексея, Анна Райкова, а их трое детей получили серьезные травмы. Коллеги Алексея сообщали о его госпитализации в реанимацию и подключении к ИВЛ, а также организовали сбор средств для помощи пострадавшей семье.

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Машинист из Екатеринбурга Алексей Райков, попавший в серьезную автомобильную аварию вместе с семьей на трассе под Саратовом, скончался после нескольких недель борьбы за жизнь в реанимации. Эту информацию URA.RU подтвердили его друзья. «Сегодня не стало нашего товарища и коллеги, машиниста эксплуатационного депо Свердловск-Пассажирский. Он останется в нашей памяти как жизнерадостный человек», — сообщили друзья и коллеги Алексея Райкова в социальных сетях. Собеседник поделился, что две дочки Алексея сейчас находятся в больнице после операции. О состоянии третьего ребенка пока ничего неизвестно. Многодетная семья из Екатеринбурга утром 21 июля разбилась на трассе под Саратовом в лобовом ДТП с грузовиком. В результате аварии погибла жена Алексея, Анна Райкова, а их трое детей получили серьезные травмы. Коллеги Алексея сообщали о его госпитализации в реанимацию и подключении к ИВЛ, а также организовали сбор средств для помощи пострадавшей семье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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