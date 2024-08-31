Машинист из Екатеринбурга, потерявший жену в страшной аварии, скончался. Фото

01 сентября 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Жена Алексея погибла на месте ДТП (фото из архива) Фото: стрингер © URA.RU Машинист из Екатеринбурга Алексей Райков, попавший в серьезную автомобильную аварию вместе с семьей на трассе под Саратовом, скончался после нескольких недель борьбы за жизнь в реанимации. Эту информацию URA.RU подтвердили его друзья. «Сегодня не стало нашего товарища и коллеги, машиниста эксплуатационного депо Свердловск-Пассажирский. Он останется в нашей памяти как жизнерадостный человек», — сообщили друзья и коллеги Алексея Райкова в социальных сетях. Собеседник поделился, что две дочки Алексея сейчас находятся в больнице после операции. О состоянии третьего ребенка пока ничего неизвестно. Многодетная семья из Екатеринбурга утром 21 июля разбилась на трассе под Саратовом в лобовом ДТП с грузовиком. В результате аварии погибла жена Алексея, Анна Райкова, а их трое детей получили серьезные травмы. Коллеги Алексея сообщали о его госпитализации в реанимацию и подключении к ИВЛ, а также организовали сбор средств для помощи пострадавшей семье. ? Fainbek Arytynan, ВКонтакте Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Машинист из Екатеринбурга Алексей Райков, попавший в серьезную автомобильную аварию вместе с семьей на трассе под Саратовом, скончался после нескольких недель борьбы за жизнь в реанимации. Эту информацию URA.RU подтвердили его друзья. «Сегодня не стало нашего товарища и коллеги, машиниста эксплуатационного депо Свердловск-Пассажирский. Он останется в нашей памяти как жизнерадостный человек», — сообщили друзья и коллеги Алексея Райкова в социальных сетях. Собеседник поделился, что две дочки Алексея сейчас находятся в больнице после операции. О состоянии третьего ребенка пока ничего неизвестно. Многодетная семья из Екатеринбурга утром 21 июля разбилась на трассе под Саратовом в лобовом ДТП с грузовиком. В результате аварии погибла жена Алексея, Анна Райкова, а их трое детей получили серьезные травмы. Коллеги Алексея сообщали о его госпитализации в реанимацию и подключении к ИВЛ, а также организовали сбор средств для помощи пострадавшей семье.