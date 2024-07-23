Коллеги раскрыли состояние многодетного отца из Екатеринбурга, потерявшего жену в страшном ДТП

Многодетный отец из Екатеринбурга, потерявший жену в ДТП, подключен к ИВЛ
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Алексей Райков находится в реанимации в тяжелом состоянии (архивное фото) Фото:

Отец троих детей, машинист Алексей Райков, попавший с семьей в страшное ДТП с грузовиком под Саратовом, в котором погибла его супруга, лежит в реанимации. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом рассказали коллеги мужчины, которые уже организовали сбор средств пострадавшей семье.

«Он в реанимации под ИВЛ, с детьми вроде все не так плохо, у младшего сломан таз. Сейчас машинисты и помощники собирают средства, чтобы поддержать его в таком горе. Леха, живи! Ты нужен детям!» — передает E1.ru слова коллеги и друга Райкова.

В саратовском минздраве отмечают, что мужчина находится в тяжелом состоянии. У его двух дочек и трехлетнего сына состояние средней тяжести.

Многодетная семья разбилась в ДТП утром 21 июля по дороге на отдых в Анапу. Екатеринбуржцы ехали на Mazda 6 под Саратовом, когда водитель грузовика выехал на встречную полосу. Супруга Алексея Райкова — Анна — скончалась через несколько часов после аварии. Прокуратура начала проверку.

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Отец троих детей, машинист Алексей Райков, попавший с семьей в страшное ДТП с грузовиком под Саратовом, в котором погибла его супруга, лежит в реанимации. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом рассказали коллеги мужчины, которые уже организовали сбор средств пострадавшей семье. «Он в реанимации под ИВЛ, с детьми вроде все не так плохо, у младшего сломан таз. Сейчас машинисты и помощники собирают средства, чтобы поддержать его в таком горе. Леха, живи! Ты нужен детям!» — передает E1.ru слова коллеги и друга Райкова. В саратовском минздраве отмечают, что мужчина находится в тяжелом состоянии. У его двух дочек и трехлетнего сына состояние средней тяжести. Многодетная семья разбилась в ДТП утром 21 июля по дороге на отдых в Анапу. Екатеринбуржцы ехали на Mazda 6 под Саратовом, когда водитель грузовика выехал на встречную полосу. Супруга Алексея Райкова — Анна — скончалась через несколько часов после аварии. Прокуратура начала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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