Коллеги раскрыли состояние многодетного отца из Екатеринбурга, потерявшего жену в страшном ДТП

Многодетный отец из Екатеринбурга, потерявший жену в ДТП, подключен к ИВЛ

23 июля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Алексей Райков находится в реанимации в тяжелом состоянии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отец троих детей, машинист Алексей Райков, попавший с семьей в страшное ДТП с грузовиком под Саратовом, в котором погибла его супруга, лежит в реанимации. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом рассказали коллеги мужчины, которые уже организовали сбор средств пострадавшей семье. «Он в реанимации под ИВЛ, с детьми вроде все не так плохо, у младшего сломан таз. Сейчас машинисты и помощники собирают средства, чтобы поддержать его в таком горе. Леха, живи! Ты нужен детям!» — передает E1.ru слова коллеги и друга Райкова. В саратовском минздраве отмечают, что мужчина находится в тяжелом состоянии. У его двух дочек и трехлетнего сына состояние средней тяжести. Многодетная семья разбилась в ДТП утром 21 июля по дороге на отдых в Анапу. Екатеринбуржцы ехали на Mazda 6 под Саратовом, когда водитель грузовика выехал на встречную полосу. Супруга Алексея Райкова — Анна — скончалась через несколько часов после аварии. Прокуратура начала проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец троих детей, машинист Алексей Райков, попавший с семьей в страшное ДТП с грузовиком под Саратовом, в котором погибла его супруга, лежит в реанимации. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом рассказали коллеги мужчины, которые уже организовали сбор средств пострадавшей семье. «Он в реанимации под ИВЛ, с детьми вроде все не так плохо, у младшего сломан таз. Сейчас машинисты и помощники собирают средства, чтобы поддержать его в таком горе. Леха, живи! Ты нужен детям!» — передает E1.ru слова коллеги и друга Райкова. В саратовском минздраве отмечают, что мужчина находится в тяжелом состоянии. У его двух дочек и трехлетнего сына состояние средней тяжести. Многодетная семья разбилась в ДТП утром 21 июля по дороге на отдых в Анапу. Екатеринбуржцы ехали на Mazda 6 под Саратовом, когда водитель грузовика выехал на встречную полосу. Супруга Алексея Райкова — Анна — скончалась через несколько часов после аварии. Прокуратура начала проверку.