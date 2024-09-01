Хирурги из ХМАО спасли жизнь пациента с раком легких

Врачи Сургутской окружной клинической больницы спасли пациента с диагнозом «рак легких». Мужчину выписали через шесть дней после операции.
«Операция производилась с использованием современного оборудования — эндовидеохирургической стойки и выполнена из трех проколов грудной стенки. Оперативное вмешательство было проведено успешно, послеоперационный период протекал гладко: пациент выписался через шесть дней», — сообщил telegram-канал Сургутской окружной клинической больницы.
Врачи провели операцию в два этапа. На первом этапе медики через прокол взяли фрагмент больного легкого на анализ, чтобы уточнить диагноз. Исследование показало, что опухоль злокачественная. На втором этапе операции хирурги удалили зараженную часть легкого, избавив пациента от опухоли.
Руководитель окружного онкологического центра СОКБ Алексей Аксарин подчеркнул, что вылечить рак легкого без операции практически невозможно. «Первая стадия рака лёгких практически полностью излечивается путем удаления доли лёгкого со всеми лимфоузлами средостения. При обширном поражении легкого возможно выполнение операции удаления всего легкого, при двухсторонней локализации — удаление нескольких долей обоих легких», — рассказал Аксарин.
Ранее URA.RU писало, что онкологи Сургутской окружной клинической больницы спасли жизнь 50-летнему мужчине с редкой формой рака. У пациента диагностировали псевдомиксому брюшной полости.
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