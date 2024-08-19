19 августа 2024

В ХМАО хирурги спасли жителя с редкой формой рака

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте онкологи спасли мужчину с псевдомиксомой брюшной полости
В Сургуте онкологи спасли мужчину с псевдомиксомой брюшной полости Фото:

Онкологи Сургутской окружной клинической больницы спасли жизнь 50-летнему мужчине с редкой формой рака — псевдомиксомой брюшной полости, из-за которой в организме появляются плотные новообразования. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Югры на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«В течение двухчасовой операции хирурги максимально освободили брюшную полость от образований. Часть брюшины с опухолевой тканью была отправлена на молекулярно-гистологическое исследование, по результатам которого будет назначена соответствующая лекарственная терапия», — сообщает Департамент здравоохранения региона.

Операцию специалисты провели с использованием малоинвазивных методов, то есть с помощью нескольких проколов брюшной полости. Ранее врачи Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства спасли девочку с редкой, неизученной аутоиммунной болезнью центральной нервной системы.

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Онкологи Сургутской окружной клинической больницы спасли жизнь 50-летнему мужчине с редкой формой рака — псевдомиксомой брюшной полости, из-за которой в организме появляются плотные новообразования. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Югры на своей странице в соцсети «Вконтакте». «В течение двухчасовой операции хирурги максимально освободили брюшную полость от образований. Часть брюшины с опухолевой тканью была отправлена на молекулярно-гистологическое исследование, по результатам которого будет назначена соответствующая лекарственная терапия», — сообщает Департамент здравоохранения региона. Операцию специалисты провели с использованием малоинвазивных методов, то есть с помощью нескольких проколов брюшной полости. Ранее врачи Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства спасли девочку с редкой, неизученной аутоиммунной болезнью центральной нервной системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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