В ХМАО хирурги спасли жителя с редкой формой рака

Онкологи Сургутской окружной клинической больницы спасли жизнь 50-летнему мужчине с редкой формой рака — псевдомиксомой брюшной полости, из-за которой в организме появляются плотные новообразования. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Югры на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«В течение двухчасовой операции хирурги максимально освободили брюшную полость от образований. Часть брюшины с опухолевой тканью была отправлена на молекулярно-гистологическое исследование, по результатам которого будет назначена соответствующая лекарственная терапия», — сообщает Департамент здравоохранения региона.
Операцию специалисты провели с использованием малоинвазивных методов, то есть с помощью нескольких проколов брюшной полости. Ранее врачи Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства спасли девочку с редкой, неизученной аутоиммунной болезнью центральной нервной системы.
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