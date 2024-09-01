01 сентября 2024

Челябинский суд оставил в СИЗО пенсионера, обвиняемого в развращении школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер остался в СИЗО до 10 октября Фото:

Челябинский областной суд оставил под стражей 73-летнего пенсионера, обвиняемого в развращении школьницы. Прокурор отстоял законность меры пресечения, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора о законности постановления о продлении срока содержания под стражей до 10 октября. Жалобу защитника оставила без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В своей апелляционной жалобе прокурор настаивал на избрании иной, более мягкой меры пресечения. Он просил заменить своему подзащитному срок в СИЗО на домашний арест.

Мужчину обвиняют сразу по трем статьям. Все они связаны с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица.

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Челябинский областной суд оставил под стражей 73-летнего пенсионера, обвиняемого в развращении школьницы. Прокурор отстоял законность меры пресечения, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора о законности постановления о продлении срока содержания под стражей до 10 октября. Жалобу защитника оставила без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В своей апелляционной жалобе прокурор настаивал на избрании иной, более мягкой меры пресечения. Он просил заменить своему подзащитному срок в СИЗО на домашний арест. Мужчину обвиняют сразу по трем статьям. Все они связаны с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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