Правительство поддержало закон о раздаче продуктов россиянам

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Магазины смогут выгодно раздавать нереализованные продукты нуждающимся
Магазины смогут выгодно раздавать нереализованные продукты нуждающимся Фото:

Правительство России одобрило законопроект, касающийся налоговых льгот для фудшеринга, который предполагает передачу нераспроданных продуктов питания на благотворительные нужды. Соответствующая информация была озвучена в отзыве кабинета министров.

«Правительство РФ в целом поддержало законопроект о налоговых льготах при фудшеринге — безвозмездной передаче нераспроданных продуктов питания на благотворительность», — сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства. Отмечается, что законопроект требует доработки перед внесением в Госдуму.

Инициатива предполагает передачу бизнесом нереализованных, но пригодных к употреблению продуктов социальным некоммерческим организациям. Для этого предлагается освободить от НДС такую деятельность при условии, что общая стоимость переданных товаров не превысит 1% от доходов продавцов.

В настоящее время продавцы предпочитают утилизировать такие продукты, чтобы сохранить налоговые вычеты, так как благотворительность увеличивает их налоговые расходы. Предлагаются изменения в налоговый кодекс, и только включенные в специальный перечень ретейлеры смогут заниматься этой деятельностью, отмечается в документе.

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Правительство России одобрило законопроект, касающийся налоговых льгот для фудшеринга, который предполагает передачу нераспроданных продуктов питания на благотворительные нужды. Соответствующая информация была озвучена в отзыве кабинета министров. «Правительство РФ в целом поддержало законопроект о налоговых льготах при фудшеринге — безвозмездной передаче нераспроданных продуктов питания на благотворительность», — сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства. Отмечается, что законопроект требует доработки перед внесением в Госдуму. Инициатива предполагает передачу бизнесом нереализованных, но пригодных к употреблению продуктов социальным некоммерческим организациям. Для этого предлагается освободить от НДС такую деятельность при условии, что общая стоимость переданных товаров не превысит 1% от доходов продавцов. В настоящее время продавцы предпочитают утилизировать такие продукты, чтобы сохранить налоговые вычеты, так как благотворительность увеличивает их налоговые расходы. Предлагаются изменения в налоговый кодекс, и только включенные в специальный перечень ретейлеры смогут заниматься этой деятельностью, отмечается в документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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