Правительство поддержало закон о раздаче продуктов россиянам

Правительство России одобрило законопроект, касающийся налоговых льгот для фудшеринга, который предполагает передачу нераспроданных продуктов питания на благотворительные нужды. Соответствующая информация была озвучена в отзыве кабинета министров.
«Правительство РФ в целом поддержало законопроект о налоговых льготах при фудшеринге — безвозмездной передаче нераспроданных продуктов питания на благотворительность», — сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства. Отмечается, что законопроект требует доработки перед внесением в Госдуму.
Инициатива предполагает передачу бизнесом нереализованных, но пригодных к употреблению продуктов социальным некоммерческим организациям. Для этого предлагается освободить от НДС такую деятельность при условии, что общая стоимость переданных товаров не превысит 1% от доходов продавцов.
В настоящее время продавцы предпочитают утилизировать такие продукты, чтобы сохранить налоговые вычеты, так как благотворительность увеличивает их налоговые расходы. Предлагаются изменения в налоговый кодекс, и только включенные в специальный перечень ретейлеры смогут заниматься этой деятельностью, отмечается в документе.
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