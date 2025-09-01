Президент России Владимир Путин усиливает давление на Киев, требуя вывода украинских войск из Донбасса. Такое мнение выражают авторы Bloomberg.
«Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им придется уступить восток (подконтрольные Киеву территории — прим. URA.RU.)», — говорится в тексте издания. По их данным, Россия продвигаются все глубже по линии фронта.
Ранее сообщалось, что Украина выразит готовность обсудить возможность отвода своих войск с территорий Донбасса, находящихся под ее контролем, если получит международные гарантии безопасности, включая участие США. Президент России Владимир Путин неоднократно акцентировал внимание на требовании вывести украинские вооруженные силы из Донбасса и Новороссии, а также напоминал о существовании дополнительных положений в российских инициативах по урегулированию ситуации на Украине.
