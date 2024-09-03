Мужчина с отверткой набросился на пост ДПС в Ингушетии

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Мужчина напал на полицейских в Ингушетии, один из сотрудников пострадал Фото:

Житель Магаса совершил нападение на двух инспекторов ДПС на посту. При себе он имел отвертку.

«Нападавший перебежал дорогу и набросился на правоохранителей», — передает РЕН ТВ. Отмечается, что один из сотрудников, возможно, получил ранения. Второй успешно смог ликвидировать нападавшего. О других подробностях инцидента не сообщалось.

Ранее в подмосковном Щелково компания вооруженных мужчин на иномарке напала на свадебный автобус. Мужчины обстреляли праздничную процессию из травматического оружия. В результате нападения пострадали несколько человек.

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Житель Магаса совершил нападение на двух инспекторов ДПС на посту. При себе он имел отвертку. «Нападавший перебежал дорогу и набросился на правоохранителей», — передает РЕН ТВ. Отмечается, что один из сотрудников, возможно, получил ранения. Второй успешно смог ликвидировать нападавшего. О других подробностях инцидента не сообщалось. Ранее в подмосковном Щелково компания вооруженных мужчин на иномарке напала на свадебный автобус. Мужчины обстреляли праздничную процессию из травматического оружия. В результате нападения пострадали несколько человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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