Мужчина с отверткой набросился на пост ДПС в Ингушетии

03 сентября 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Мужчина напал на полицейских в Ингушетии, один из сотрудников пострадал Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Магаса совершил нападение на двух инспекторов ДПС на посту. При себе он имел отвертку. «Нападавший перебежал дорогу и набросился на правоохранителей», — передает РЕН ТВ. Отмечается, что один из сотрудников, возможно, получил ранения. Второй успешно смог ликвидировать нападавшего. О других подробностях инцидента не сообщалось. Ранее в подмосковном Щелково компания вооруженных мужчин на иномарке напала на свадебный автобус. Мужчины обстреляли праздничную процессию из травматического оружия. В результате нападения пострадали несколько человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Магаса совершил нападение на двух инспекторов ДПС на посту. При себе он имел отвертку. «Нападавший перебежал дорогу и набросился на правоохранителей», — передает РЕН ТВ. Отмечается, что один из сотрудников, возможно, получил ранения. Второй успешно смог ликвидировать нападавшего. О других подробностях инцидента не сообщалось. Ранее в подмосковном Щелково компания вооруженных мужчин на иномарке напала на свадебный автобус. Мужчины обстреляли праздничную процессию из травматического оружия. В результате нападения пострадали несколько человек.