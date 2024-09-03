Мужчина с отверткой набросился на пост ДПС в Ингушетии

Мужчина напал на полицейских в Ингушетии, один из сотрудников пострадал
Житель Магаса совершил нападение на двух инспекторов ДПС на посту. При себе он имел отвертку.
«Нападавший перебежал дорогу и набросился на правоохранителей», — передает РЕН ТВ. Отмечается, что один из сотрудников, возможно, получил ранения. Второй успешно смог ликвидировать нападавшего. О других подробностях инцидента не сообщалось.
Ранее в подмосковном Щелково компания вооруженных мужчин на иномарке напала на свадебный автобус. Мужчины обстреляли праздничную процессию из травматического оружия. В результате нападения пострадали несколько человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.