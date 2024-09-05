Духовая музыка прозвучит на четырех челябинских площадках Фото: Илья Московец © URA.RU

В День города 7 сентября Челябинск третий раз примет фестиваль военных оркестров «Росгвардия. Музыка. Челябинск». Военные оркестры войск национальной гвардии РФ представят свое искусство на четырех площадках города, сообщили URA.RU 5 сентября в пресс-службе мэрии областного центра.

«Челябинск 7 сентября в третий раз станет площадкой для выступления военных оркестров. Мероприятие начнется одновременно в 12:30 сразу на трех площадках: в парке имени Пушкина, в „Саду Победы“ и парке имени Тищенко», — сообщили в пресс-службе.

Перед челябинцами выступят музыканты из Снежинска, Озерска, Трехгорного, Новоуральска, Лесного и Калиновки. Уточняется, что кульминационная часть концерта сводного оркестра состоится в 17:00 перед концертом Димы Билана на главной сцене у Торгового центра.