В Челябинске третий раз пройдет фестиваль военных оркестров. Афиша

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Военный парад в честь Дня Победы на площади 1905 года. Екатеринбург , военный оркестр
Духовая музыка прозвучит на четырех челябинских площадках Фото:

В День города 7 сентября Челябинск третий раз примет фестиваль военных оркестров «Росгвардия. Музыка. Челябинск». Военные оркестры войск национальной гвардии РФ представят свое искусство на четырех площадках города, сообщили URA.RU 5 сентября в пресс-службе мэрии областного центра.

«Челябинск 7 сентября в третий раз станет площадкой для выступления военных оркестров. Мероприятие начнется одновременно в 12:30 сразу на трех площадках: в парке имени Пушкина, в „Саду Победы“ и парке имени Тищенко», — сообщили в пресс-службе.

Перед челябинцами выступят музыканты из Снежинска, Озерска, Трехгорного, Новоуральска, Лесного и Калиновки. Уточняется, что кульминационная часть концерта сводного оркестра состоится в 17:00 перед концертом Димы Билана на главной сцене у Торгового центра.

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В День города 7 сентября Челябинск третий раз примет фестиваль военных оркестров «Росгвардия. Музыка. Челябинск». Военные оркестры войск национальной гвардии РФ представят свое искусство на четырех площадках города, сообщили URA.RU 5 сентября в пресс-службе мэрии областного центра. «Челябинск 7 сентября в третий раз станет площадкой для выступления военных оркестров. Мероприятие начнется одновременно в 12:30 сразу на трех площадках: в парке имени Пушкина, в „Саду Победы“ и парке имени Тищенко», — сообщили в пресс-службе. Перед челябинцами выступят музыканты из Снежинска, Озерска, Трехгорного, Новоуральска, Лесного и Калиновки. Уточняется, что кульминационная часть концерта сводного оркестра состоится в 17:00 перед концертом Димы Билана на главной сцене у Торгового центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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