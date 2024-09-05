Награжденный медалью «За отвагу» житель Сатки рассказал, как горел в танке

Житель Сатки был дважды награжден медалями «За отвагу» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сразу двое жителей Сатки Челябинской области были удостоены медалей «За отвагу» в ходе участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. Один из них, Тимофей, находится в зоне СВО третий год и рассказал, как не раз горел в танке.

«Украина к тому времени уже восемь лет воевала в Донбассе, у ВСУ был боевой опыт, которого у нас еще не было. Горел в танке не один раз, имею две тяжелые контузии», — уточнил Тимофей.

Он получил ранение в начале службы, в сентябре 2022 года его представили к первой медали «За отвагу». Вторая медаль нашла героя после наступления на Авдеевку.

«Ехали на выполнение боевой задачи, и вражеский танк „Леопард“ кумулятивным снарядом пробил башню. Мы горели, но экипаж выжил, не оставили позицию и продолжили бой», — добавил Тимофей.

Второй житель Сатки, Алексей, после медали «За боевые заслуги» также получил медаль «За отвагу». Он восемь километров под обстрелами нес на себе тяжелораненого сослуживца, чтобы доставить его к медикам.