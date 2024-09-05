Награжденный медалью «За отвагу» житель Сатки рассказал, как горел в танке

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Торжественная церемония вручения копий боевых знамен воинских частей. Челябинск, награда, медаль за отвагу, за отвагу
Житель Сатки был дважды награжден медалями «За отвагу» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сразу двое жителей Сатки Челябинской области были удостоены медалей «За отвагу» в ходе участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. Один из них, Тимофей, находится в зоне СВО третий год и рассказал, как не раз горел в танке.

«Украина к тому времени уже восемь лет воевала в Донбассе, у ВСУ был боевой опыт, которого у нас еще не было. Горел в танке не один раз, имею две тяжелые контузии», — уточнил Тимофей.

Он получил ранение в начале службы, в сентябре 2022 года его представили к первой медали «За отвагу». Вторая медаль нашла героя после наступления на Авдеевку.

«Ехали на выполнение боевой задачи, и вражеский танк „Леопард“ кумулятивным снарядом пробил башню. Мы горели, но экипаж выжил, не оставили позицию и продолжили бой», — добавил Тимофей.

Второй житель Сатки, Алексей, после медали «За боевые заслуги» также получил медаль «За отвагу». Он восемь километров под обстрелами нес на себе тяжелораненого сослуживца, чтобы доставить его к медикам.

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Сразу двое жителей Сатки Челябинской области были удостоены медалей «За отвагу» в ходе участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. Один из них, Тимофей, находится в зоне СВО третий год и рассказал, как не раз горел в танке. «Украина к тому времени уже восемь лет воевала в Донбассе, у ВСУ был боевой опыт, которого у нас еще не было. Горел в танке не один раз, имею две тяжелые контузии», — уточнил Тимофей. Он получил ранение в начале службы, в сентябре 2022 года его представили к первой медали «За отвагу». Вторая медаль нашла героя после наступления на Авдеевку. «Ехали на выполнение боевой задачи, и вражеский танк „Леопард“ кумулятивным снарядом пробил башню. Мы горели, но экипаж выжил, не оставили позицию и продолжили бой», — добавил Тимофей. Второй житель Сатки, Алексей, после медали «За боевые заслуги» также получил медаль «За отвагу». Он восемь километров под обстрелами нес на себе тяжелораненого сослуживца, чтобы доставить его к медикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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