Челябинские студенты из-за дефицита арендного жилья снимают квартиры посуточно

В Челябинске в сентябре 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года в четыре раза снизилось число сдаваемых в аренду квартир. Причем не только около вузов, но и в целом по городу. Студенты вынуждены снимать жилье посуточно несмотря на высокую цену, сообщила URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске число арендных квартир по сравнению с 2023 годом снизилось в 3-4 раза. Родителям студентов приходится снимать жилье посуточно, а это очень дорого в результате получается», — поделилась Шатрукова.
Также президент гильдии риелторов отметила, в связи с тем, что спрос превышает предложение, собственники жилья сдают квартиры в длительную аренду дороже, чем планировали. В Челябинске арендное жилье возле ведущих вузов Челябинска в среднем стоит от 12 до 28 тысяч рублей. Самая дешевая комната 12 тысяч рублей. Однокомнатная хрущевка от 20 тысяч рублей. За студию со спальней (евростандарт) арендаторы просят уже от 28 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!