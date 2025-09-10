В Челябинской области правительство хочет провести эксперимент с обращением газа

Правительство РФ рассматривает вопрос о проведении в Челябинской области газового эксперимента. Как следует из распоряжения председателя кабинета министров Михаил Мишустина, в регионе может появиться развитая система для оборота сжиженного природного газа.
«В качестве пилотных субъектов РФ для создания сбытовой, логистической и сервисной инфраструктуры сжиженного природного газа рассматриваются Кемеровская, Свердловская и Челябинская области», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU. Власти определили причину, почему выбрали названные регионы.
На территории трех областей расположены крупные карьеры, работают мощные горно-обогатительные комбинаты. Также здесь производится сжиженный природный газ.
В распоряжении отмечено, что в перспективе в регионах, где работает значительный по размеру парк карьерной техники, появятся комплексы малотоннажного производства. К таким отнесли Карелию, Коми, Хакасию, Оренбургскую, Курскую и другие области.
Мишустин утвердил концепцию развития рынка газомоторного топлива России. Документ рассчитан на период до 2035 года.
