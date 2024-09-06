«Была лучиком солнца»: как хоронили 11-летнюю школьницу, убитую тагильским душегубом. Фоторепортаж

В Нижнем Тагиле похоронили школьницу, зверски убитую в общежитии

06 сентября 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Родные и друзья запомнят девочку доброй, тихой и ласковой Фото: URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу В Нижнем Тагиле (Свердловская область) простились с 11-летней школьницей, которую изнасиловал и задушил 40-летний Владимир Александров в общежитии на Юности, 39. Девочку похоронили рядом с мамой, которая умерла от болезни месяц назад. О том, как прошли похороны, — в репортаже URA.RU. Первым к храму Воскресения Христова пришел отец убитой — Александр. Все эти дни он с трудом переживает случившееся. Ему, по его словам, так и не показали тело дочери, поэтому он попросил сотрудников ритуальной службы открыть крышку белого гроба. Они пошли ему навстречу. В храме он в одиночестве сидел возле дочери и гладил ее по голове. Девочку хоронили в белом гробу Фото URA.RU Прощание началось с небольшой задержкой (из-за того, что отпевали других) около 14 часов. Гроб остался открытым — на этом настоял Александр. Школьница была укутана в белый саван. Возле храма и внутри дежурили медики и полицейские. Слово взяла церемониймейстер. «Сегодня мы стоим здесь, объединенные скорбью, чтобы проводить в последний путь эту девочку. Ее уход — тяжелый. Она была лучиком солнца, и успела принести много тепла на своем коротком пути. Мы будем помнить ее той, которая всегда светила. С самого рождения ее окружала любовь и забота близких. В наших сердцах она оставила незабываемый след, она была творческой и активной в школе, занималась рисованием. С одноклассниками поддерживала дружеские отношения. Пусть ее доброта и теплота вдохновляет нас быть лучше и ценить жизнь», — сказала ведущая. После речь перехватила классная руководительница. «Девочка была хорошей, красивой, спортивной. В художественном кружке все детали вырисовывала. Давайте почтим ее минутой молчания», — призвала педагог. Новость по теме «Самый хороший ребенок»: отец убитой в Тагиле девочки разрыдался возле суда. Видео Тишину в зале прервал священник. Он заявил, что отпевания не будет, потому что девочка — некрещеная. «Нет слов, чтобы описать то, что произошло. Нам нужно задуматься, а Бог ли нам говорит совершать преступления? Садиться пьяным за руль? Брать взятки? Нет, не говорит. Он говорит, что мы должны бороться с таким миром, бороться со злом. Сегодня мы будем молиться, просить Бога, чтобы он помог нам, чтобы он нашел место [для убитой], чтобы души близких исцелились». И началась короткая молитва. Все церемонию Александра держали под руки две женщины. Он еле стоял на ногах и перебивал говорящих. «Она — Александровна», — подчеркнул убитый горем мужчина во время одной из речей. Затем гроб вынесли и погрузили на катафалк. В это время отцу кто-то напомнил об обвиняемом — Александрове. «Он еще и изнасиловал дочь», — произнес со слезами на глазах отец. Кортеж отправился на кладбище «Пихтовые горы» — там же похоронили погибших при обрушении дома на Сибирской, 81. С девочкой прощались в храме Фото URA.RU «Чтобы у тебя руки не тряслись, сходи в церковь, причаститься тебе нужно», — обратилась к отцу девочки пожилая женщина. «Все нормально, это нервы, нервы», — ответил он. К разговору подключились другие женщины. Они настояли, чтобы Александр все-таки сходил в церковь. «Я заходила к вам в гости, ваша дочка мне всегда бутерброд делала», — рассказывала подруга убитой Александру. Он в ответ несколько раз, словно бредя, произнес: «Вы не перекладывайте [смерть дочки] на меня». Его начали успокаивать. На могиле у ребенка много игрушек Фото URA.RU К могиле поднесли цветы, венки и игрушки со стихийного мемориала, который образовали на месте убийства. Особенно выделялся белый лист, на котором детским почерком написано: «Помним, любим, скорбим». Внезапно друг Александра вновь напомнил ему про вероятного душегуба: «Мы, нормальные люди, должны были такого типа сразу выкупить. Как мы так?». «Я, Серега, не хочу сейчас об этом», — ответил отец. После Александр признался, что больше не хочет работать на «Уралвагонзаводе». «Перестань, значит так должно было случиться. Тебе нельзя духом падать. Будешь дальше работать, двигаться, а если упадешь, то все — пропадешь», — успокаивал его друг. И после товарищ внезапно начал ругаться на Александра: «Как ты мог с [Владимиром] общаться? У него фаллоимитаторы же дома!». Тот ответил, что не общался с ним. «Он вчера [на суде, где избрали меру пресечения Владимиру] в маске был, представляешь. Он еще два месяца жить будет», — перевел тему Александр. Убийство ребенка потрясло всю область Фото URA.RU На похоронах был и старший брат убитой — Артем. Он — сын покойной жены Александра Надежды от первого брака. Мужчины между собой не общались. Артем принес к могиле сестры большой букет красных роз и держался в стороне от всех. Несколькими фразами он обменялся лишь со своей женой. В Тагил они приехали из другого города. Мужчина молча плакал. Похоронили школьницу рядом с мамой. Она умерла от онкологии 22 июля. «Моя девочка пропала, когда 40 дней у жены было», — рыдал Александр. Затем все отправились на поминальный обед. О том, что девочка пропала, URA.RU впервые написало 1 сентября. Через два дня ее тело нашли в подвале общежития, где она проживала. По данным СК, над школьницей надругались, а потом убили. Главным подозреваемым стал ветеран СВО Владимир Александров, который пытался скрыться в Москве, но был задержан правоохранителями. На допросе он признал вину и раскаялся. Суд арестовал его на два месяца. Подробнее об истории — в специальном сюжете. Место рядом с общежитием, где произошло преступление Фото URA.RU Люди несут к месту убийства ребенка игрушки и цветы Фото URA.RU С девочкой прощались в храме Воскресения Христова Фото URA.RU Цвет гроба подчеркивал невинность убитого ребенка Фото URA.RU Рядом с храмом дежурила скорая Фото URA.RU Проводить ребенка в последний путь пришло много людей Фото URA.RU Проститься со школьницей пришли соседи по общежитию, они знали девочку и любили Фото URA.RU Даже мужчины не могли сдержать слез Фото URA.RU Девочка закончила 4 класса и еще очень любила игрушки Фото URA.RU Ее похоронили рядом с мамой, которая умерла месяц назад Фото URA.RU Друзья оставили для школьницы рисунки… Фото URA.RU … и записки Фото URA.RU Девочку называли очень добрым и скромным ребенком Фото URA.RU Школьницу хоть и не отпели, но прощались с ней в храме Фото URA.RU Девочка доверилась соседу, который казался добрым, и была убита Фото URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) простились с 11-летней школьницей, которую изнасиловал и задушил 40-летний Владимир Александров в общежитии на Юности, 39. Девочку похоронили рядом с мамой, которая умерла от болезни месяц назад. О том, как прошли похороны, — в репортаже URA.RU. Первым к храму Воскресения Христова пришел отец убитой — Александр. Все эти дни он с трудом переживает случившееся. Ему, по его словам, так и не показали тело дочери, поэтому он попросил сотрудников ритуальной службы открыть крышку белого гроба. Они пошли ему навстречу. В храме он в одиночестве сидел возле дочери и гладил ее по голове. Прощание началось с небольшой задержкой (из-за того, что отпевали других) около 14 часов. Гроб остался открытым — на этом настоял Александр. Школьница была укутана в белый саван. Возле храма и внутри дежурили медики и полицейские. Слово взяла церемониймейстер. «Сегодня мы стоим здесь, объединенные скорбью, чтобы проводить в последний путь эту девочку. Ее уход — тяжелый. Она была лучиком солнца, и успела принести много тепла на своем коротком пути. Мы будем помнить ее той, которая всегда светила. С самого рождения ее окружала любовь и забота близких. В наших сердцах она оставила незабываемый след, она была творческой и активной в школе, занималась рисованием. С одноклассниками поддерживала дружеские отношения. Пусть ее доброта и теплота вдохновляет нас быть лучше и ценить жизнь», — сказала ведущая. После речь перехватила классная руководительница. «Девочка была хорошей, красивой, спортивной. В художественном кружке все детали вырисовывала. Давайте почтим ее минутой молчания», — призвала педагог. Тишину в зале прервал священник. Он заявил, что отпевания не будет, потому что девочка — некрещеная. «Нет слов, чтобы описать то, что произошло. Нам нужно задуматься, а Бог ли нам говорит совершать преступления? Садиться пьяным за руль? Брать взятки? Нет, не говорит. Он говорит, что мы должны бороться с таким миром, бороться со злом. Сегодня мы будем молиться, просить Бога, чтобы он помог нам, чтобы он нашел место [для убитой], чтобы души близких исцелились». И началась короткая молитва. Все церемонию Александра держали под руки две женщины. Он еле стоял на ногах и перебивал говорящих. «Она — Александровна», — подчеркнул убитый горем мужчина во время одной из речей. Затем гроб вынесли и погрузили на катафалк. В это время отцу кто-то напомнил об обвиняемом — Александрове. «Он еще и изнасиловал дочь», — произнес со слезами на глазах отец. Кортеж отправился на кладбище «Пихтовые горы» — там же похоронили погибших при обрушении дома на Сибирской, 81. «Чтобы у тебя руки не тряслись, сходи в церковь, причаститься тебе нужно», — обратилась к отцу девочки пожилая женщина. «Все нормально, это нервы, нервы», — ответил он. К разговору подключились другие женщины. Они настояли, чтобы Александр все-таки сходил в церковь. «Я заходила к вам в гости, ваша дочка мне всегда бутерброд делала», — рассказывала подруга убитой Александру. Он в ответ несколько раз, словно бредя, произнес: «Вы не перекладывайте [смерть дочки] на меня». Его начали успокаивать. К могиле поднесли цветы, венки и игрушки со стихийного мемориала, который образовали на месте убийства. Особенно выделялся белый лист, на котором детским почерком написано: «Помним, любим, скорбим». Внезапно друг Александра вновь напомнил ему про вероятного душегуба: «Мы, нормальные люди, должны были такого типа сразу выкупить. Как мы так?». «Я, Серега, не хочу сейчас об этом», — ответил отец. После Александр признался, что больше не хочет работать на «Уралвагонзаводе». «Перестань, значит так должно было случиться. Тебе нельзя духом падать. Будешь дальше работать, двигаться, а если упадешь, то все — пропадешь», — успокаивал его друг. И после товарищ внезапно начал ругаться на Александра: «Как ты мог с [Владимиром] общаться? У него фаллоимитаторы же дома!». Тот ответил, что не общался с ним. «Он вчера [на суде, где избрали меру пресечения Владимиру] в маске был, представляешь. Он еще два месяца жить будет», — перевел тему Александр. На похоронах был и старший брат убитой — Артем. Он — сын покойной жены Александра Надежды от первого брака. Мужчины между собой не общались. Артем принес к могиле сестры большой букет красных роз и держался в стороне от всех. Несколькими фразами он обменялся лишь со своей женой. В Тагил они приехали из другого города. Мужчина молча плакал. Похоронили школьницу рядом с мамой. Она умерла от онкологии 22 июля. «Моя девочка пропала, когда 40 дней у жены было», — рыдал Александр. Затем все отправились на поминальный обед. О том, что девочка пропала, URA.RU впервые написало 1 сентября. Через два дня ее тело нашли в подвале общежития, где она проживала. По данным СК, над школьницей надругались, а потом убили. Главным подозреваемым стал ветеран СВО Владимир Александров, который пытался скрыться в Москве, но был задержан правоохранителями. На допросе он признал вину и раскаялся. Суд арестовал его на два месяца. Подробнее об истории — в специальном сюжете.