05 сентября 2024

Силовики вызвали на разговор жительницу ХМАО, отправившую мужу на фронт похоронный венок

У полиции не нашлось претензий к жительнице ХМАО, отправившей венок мужу на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция вызвала на разговор жительницу ХМАО, отправившую мужу на фронт похоронный венок
Полиция вызвала на разговор жительницу ХМАО, отправившую мужу на фронт похоронный венок Фото:

Полиция опросила жительницу Нижневартовска, которая отправила мужу, находящемся на службе в зоне специальной операции, похоронный венок. Женщина пожаловалась на измены супруга и его скандальный характер, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Мужчина постоянно пишет жалобы на нее и просит лишить родительских прав. Были проведены проверки по обращениям. Факты не подтвердились. Окружение женщины характеризует ее положительно. Про мужчину соседи отзываются иначе: дебошир, алкоголик. Был судим», — рассказал журналисту инсайдер в силовых структурах.

По словам источника агентства, претензий у правоохранительных органов к вартовчанке нет. «Никакого ущерба здоровью и жизни своему супругу она не причинила. Родительские обязанности исполняет», — пояснил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска отправила супругу, который сейчас находится в зоне специальной военной операции, похоронный венок, обвинив его в измене. Правоохранительные органы разбираются в этой ситуации.

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Полиция опросила жительницу Нижневартовска, которая отправила мужу, находящемся на службе в зоне специальной операции, похоронный венок. Женщина пожаловалась на измены супруга и его скандальный характер, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Мужчина постоянно пишет жалобы на нее и просит лишить родительских прав. Были проведены проверки по обращениям. Факты не подтвердились. Окружение женщины характеризует ее положительно. Про мужчину соседи отзываются иначе: дебошир, алкоголик. Был судим», — рассказал журналисту инсайдер в силовых структурах. По словам источника агентства, претензий у правоохранительных органов к вартовчанке нет. «Никакого ущерба здоровью и жизни своему супругу она не причинила. Родительские обязанности исполняет», — пояснил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска отправила супругу, который сейчас находится в зоне специальной военной операции, похоронный венок, обвинив его в измене. Правоохранительные органы разбираются в этой ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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