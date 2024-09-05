Полиция вызвала на разговор жительницу ХМАО, отправившую мужу на фронт похоронный венок

Полиция опросила жительницу Нижневартовска, которая отправила мужу, находящемся на службе в зоне специальной операции, похоронный венок. Женщина пожаловалась на измены супруга и его скандальный характер, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Мужчина постоянно пишет жалобы на нее и просит лишить родительских прав. Были проведены проверки по обращениям. Факты не подтвердились. Окружение женщины характеризует ее положительно. Про мужчину соседи отзываются иначе: дебошир, алкоголик. Был судим», — рассказал журналисту инсайдер в силовых структурах.
По словам источника агентства, претензий у правоохранительных органов к вартовчанке нет. «Никакого ущерба здоровью и жизни своему супругу она не причинила. Родительские обязанности исполняет», — пояснил инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска отправила супругу, который сейчас находится в зоне специальной военной операции, похоронный венок, обвинив его в измене. Правоохранительные органы разбираются в этой ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!