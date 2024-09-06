06 сентября 2024

В ХМАО пенсионерка спустя год поняла, что отдала деньги мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина год думала, что ее средства хранятся на сберегательном счете
Женщина год думала, что ее средства хранятся на сберегательном счете Фото:

Пожилая жительница Ханты-Мансийска в сентябре прошлого года, поддавшись на уговоры мошенников, взяла в банке кредиты и перевела деньги на их «безопасный» счет. Только спустя год пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Подробности сообщаются на сайте ведомства.

«В дежурную часть МОМВД России „Ханты-Мансийский“ с заявлением обратилась 56-летняя жительница города. Женщина рассказала полицейским, что в сентябре прошлого года ей на телефон поступило сообщение в мессенджере якобы от сотрудника банка. Неизвестный убедил пенсионерку оформить кредиты в банках и перевести финансы на „безопасный счет“. Спустя год она поняла, что ее обманули, и деньги у мошенников, после чего она обратилась в полицию», — говорится в сообщении.

Всего на счета мошенников югорчанка перевела 794 тысячи рублей. Она неделю оформляла кредиты и кредитные карты в банках, а затем обналичивала средства.

Житель Когалыма ранее лишился машины, пытаясь спасти свой личный кабинет на «Госуслугах». Мошенники убедили мужчину, что ему следует оформить кредит и продать автомобиль для сохранения личных данных и банковских счетов.

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Пожилая жительница Ханты-Мансийска в сентябре прошлого года, поддавшись на уговоры мошенников, взяла в банке кредиты и перевела деньги на их «безопасный» счет. Только спустя год пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Подробности сообщаются на сайте ведомства. «В дежурную часть МОМВД России „Ханты-Мансийский“ с заявлением обратилась 56-летняя жительница города. Женщина рассказала полицейским, что в сентябре прошлого года ей на телефон поступило сообщение в мессенджере якобы от сотрудника банка. Неизвестный убедил пенсионерку оформить кредиты в банках и перевести финансы на „безопасный счет“. Спустя год она поняла, что ее обманули, и деньги у мошенников, после чего она обратилась в полицию», — говорится в сообщении. Всего на счета мошенников югорчанка перевела 794 тысячи рублей. Она неделю оформляла кредиты и кредитные карты в банках, а затем обналичивала средства. Житель Когалыма ранее лишился машины, пытаясь спасти свой личный кабинет на «Госуслугах». Мошенники убедили мужчину, что ему следует оформить кредит и продать автомобиль для сохранения личных данных и банковских счетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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