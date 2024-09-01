Житель ХМАО лишился автомобиля, спасая аккаунт в «Госуслугах»

Житель Когалыма (ХМАО) лишился машины, пытаясь спасти свой личный кабинет в «Госуслугах». Мошенники убедили мужчину, что ему следует оформить кредит и продать автомобиль для сохранения личных данных и банковских счетов.
«В Когалыме 44-летнему мужчине позвонили в мессенджере неизвестные, которые представились сотрудниками государственных структур и сообщили, что его личный кабинет на портале „Госуслуги“ взломан, а денежные накопления и банковские счета находятся под угрозой. Под диктовку аферистов мужчина, спасая свои деньги, сначала оформил кредит, потом продал свой автомобиль», — сообщила окружная полиция в telegram-канале.
Мужчина перевел деньги, вырученные от продажи машины, и кредитные средства мошенникам. Аферисты убедили его положить их на «безопасный счет». Всего житель ХМАО потерял порядка двух миллионов. Полиция завела по уголовное дело по факту мошенничества.
Ранее URA.RU писало, что житель Новоаганска (ХМАО) лишился автомобиля и оформил четыре кредита, пытаясь обновить личные данные у мошенника, представившегося представителем сотового оператора. После общения с аферистами мужчина перевел на неизвестные счета более двух миллионов рублей.
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