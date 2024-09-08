08 сентября 2024

В ХМАО прокуратура обнаружила нарушения при благоустройстве города

Подрядчик властей Когалыма завышал стоимость работ при выполнении контракта
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратуру нашла нарушение в фирме, которая занималась укладкой тротуаров в Когалыме
Прокуратуру нашла нарушение в фирме, которая занималась укладкой тротуаров в Когалыме Фото:

Прокуратура Когалыма (ХМАО) провела проверку соблюдения законодательства  в компании «Трейд», которая обустраивала пешеходные дорожки у жилых домов. Надзорное ведомство обнаружило, что предприятие указало в документах больший объем работ, чем было сделано на самом деле.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с мая по сентябрь 2022 года директором ООО „Трейд“ при выполнении муниципальных контрактов по обустройству пешеходных дорожек вблизи жилых домов представлены в МКУ „Управление жилищно-коммунального хозяйства Когалыма“ акты выполненных работ с завышенными объёмами. В результате указанных действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму свыше 980 тыс. рублей», — сообщила прокуратура на официальном сайте.

Прокуратура направила результаты проверки в правоохранительные органы. На нарушителей завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура Когалыма нашла нарушения при строительстве школы. Выявили, что работы идут с отставанием от графика, а смета на объект не согласована.

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Прокуратура Когалыма (ХМАО) провела проверку соблюдения законодательства  в компании «Трейд», которая обустраивала пешеходные дорожки у жилых домов. Надзорное ведомство обнаружило, что предприятие указало в документах больший объем работ, чем было сделано на самом деле. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с мая по сентябрь 2022 года директором ООО „Трейд“ при выполнении муниципальных контрактов по обустройству пешеходных дорожек вблизи жилых домов представлены в МКУ „Управление жилищно-коммунального хозяйства Когалыма“ акты выполненных работ с завышенными объёмами. В результате указанных действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму свыше 980 тыс. рублей», — сообщила прокуратура на официальном сайте. Прокуратура направила результаты проверки в правоохранительные органы. На нарушителей завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Надзорное ведомство контролирует ход расследования. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Когалыма нашла нарушения при строительстве школы. Выявили, что работы идут с отставанием от графика, а смета на объект не согласована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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