В ХМАО прокуратура обнаружила нарушения при благоустройстве города

Прокуратура Когалыма (ХМАО) провела проверку соблюдения законодательства в компании «Трейд», которая обустраивала пешеходные дорожки у жилых домов. Надзорное ведомство обнаружило, что предприятие указало в документах больший объем работ, чем было сделано на самом деле.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с мая по сентябрь 2022 года директором ООО „Трейд“ при выполнении муниципальных контрактов по обустройству пешеходных дорожек вблизи жилых домов представлены в МКУ „Управление жилищно-коммунального хозяйства Когалыма“ акты выполненных работ с завышенными объёмами. В результате указанных действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму свыше 980 тыс. рублей», — сообщила прокуратура на официальном сайте.
Прокуратура направила результаты проверки в правоохранительные органы. На нарушителей завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура Когалыма нашла нарушения при строительстве школы. Выявили, что работы идут с отставанием от графика, а смета на объект не согласована.
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