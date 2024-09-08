08 сентября 2024

Врачи ХМАО спасли недоношенного малыша, прооперировав его сердце

Хирурги Нижневартовска сделали операцию новорожденному, весившему 950 граммов
© Служба новостей «URA.RU»
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Недоношенного ребенка, который весил меньше килограмма, спасли врачи из Нижневартовска
Недоношенного ребенка, который весил меньше килограмма, спасли врачи из Нижневартовска Фото:

Медики Нижневартовского перинатального центра спасли жизнь недоношенному малышу, который весил меньше килограмма. Через месяц после рождения ребенку сделали операцию на сердце, восстановив нормальную работу кровеносной системы.

«В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных БУ „Нижневартовский клинический перинатальный центр“ провели операцию по клипированию открытого артериального протока крохе на 38 сутки после рождения. Рождение на 26-й неделе беременности и весом в 950 граммов сразу же поставило малыша перед рядом жизненных испытаний, среди которых самым значимым стала борьба за каждый вдох», — сообщила URA.RU пресс-служба Депздрава ХМАО.

Сразу после рождения ребенка поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. У новорожденного не закрывался кровеносный сосуд, соединяющий легочную артерию с аортой, который при нормальном развитии должен самостоятельно блокироваться сразу после рождения. Врачи успешно провели операцию. Сейчас малыш пошел на поправку и хорошо набирает вес. Ребенок находится под наблюдением врачей отделения реанимации. 

 Ранее URA.RU писало, что врачи из Сургута (ХМАО) спасли малыша с пороком сердца. Чтобы сделать операцию, сердце новорожденного пришлось остановить.

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Медики Нижневартовского перинатального центра спасли жизнь недоношенному малышу, который весил меньше килограмма. Через месяц после рождения ребенку сделали операцию на сердце, восстановив нормальную работу кровеносной системы. «В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных БУ „Нижневартовский клинический перинатальный центр“ провели операцию по клипированию открытого артериального протока крохе на 38 сутки после рождения. Рождение на 26-й неделе беременности и весом в 950 граммов сразу же поставило малыша перед рядом жизненных испытаний, среди которых самым значимым стала борьба за каждый вдох», — сообщила URA.RU пресс-служба Депздрава ХМАО. Сразу после рождения ребенка поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. У новорожденного не закрывался кровеносный сосуд, соединяющий легочную артерию с аортой, который при нормальном развитии должен самостоятельно блокироваться сразу после рождения. Врачи успешно провели операцию. Сейчас малыш пошел на поправку и хорошо набирает вес. Ребенок находится под наблюдением врачей отделения реанимации.   Ранее URA.RU писало, что врачи из Сургута (ХМАО) спасли малыша с пороком сердца. Чтобы сделать операцию, сердце новорожденного пришлось остановить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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