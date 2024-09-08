08 сентября 2024

Путин наградил медалью депутата думы ХМАО

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью депутата думы ХМАО Сергея Великого
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат думы ХМАО Сергей Великий награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством"
Депутат думы ХМАО Сергей Великий награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении депутата думы ХМАО Сергея Великого медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе на портале правовых актов говорится, что награда вручается за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Награждается Великий Сергей Станиславович — генеральный директор ООО „ИНТЕК-Западная Сибирь“, депутат думы Ханты-Мансийского округа — Югры», — написано в указе президента.

Великий начал профессиональную деятельность почти полвека назад на месторождениях ХМАО. Работал слесарем-монтажником, мастером, дорос до генерального директора предприятия. Основал несколько нефтяных компаний. В настоящее время является владельцем ООО «ИНТЕК-Западная Сибирь»и депутатом думы ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин подписал указ о награждении председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова орденом Александра Невского. Награда вручается за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении депутата думы ХМАО Сергея Великого медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе на портале правовых актов говорится, что награда вручается за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Награждается Великий Сергей Станиславович — генеральный директор ООО „ИНТЕК-Западная Сибирь“, депутат думы Ханты-Мансийского округа — Югры», — написано в указе президента. Великий начал профессиональную деятельность почти полвека назад на месторождениях ХМАО. Работал слесарем-монтажником, мастером, дорос до генерального директора предприятия. Основал несколько нефтяных компаний. В настоящее время является владельцем ООО «ИНТЕК-Западная Сибирь»и депутатом думы ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что Путин подписал указ о награждении председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова орденом Александра Невского. Награда вручается за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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