Путин наградил медалью депутата думы ХМАО

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении депутата думы ХМАО Сергея Великого медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе на портале правовых актов говорится, что награда вручается за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Награждается Великий Сергей Станиславович — генеральный директор ООО „ИНТЕК-Западная Сибирь“, депутат думы Ханты-Мансийского округа — Югры», — написано в указе президента.
Великий начал профессиональную деятельность почти полвека назад на месторождениях ХМАО. Работал слесарем-монтажником, мастером, дорос до генерального директора предприятия. Основал несколько нефтяных компаний. В настоящее время является владельцем ООО «ИНТЕК-Западная Сибирь»и депутатом думы ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что Путин подписал указ о награждении председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова орденом Александра Невского. Награда вручается за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
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