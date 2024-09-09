Пригожин: свадьбу Малофеева и Львовой-Беловой скрывали от приглашенных звезд

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Свадьба олигарха Константина Малофеева и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой прошла в атмосфере "суперсекретности", сообщил продюсер Иосиф Пригожин
Свадьба олигарха Константина Малофеева и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой прошла в атмосфере "суперсекретности", сообщил продюсер Иосиф Пригожин Фото:

Свадьба олигарха и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой прошла в тайне даже от тех звезд, кто был на нее приглашен. Об этом сообщил музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин.

«Смотрите, любая свадьба — это праздник, это событие. Все было в строжайшей тайне, секретности. Мы об этом узнали даже, когда туда [на место празднования] приехали», — заявил Иосиф Пригожин, его слова передало издание Daily Storm. Продюсер добавил, что лично на свадьбе не присутствовал, но туда была приглашена его жена певица Валерия (Валерия Перфилова) в качестве артистки. 

Ранее стало известно, что свадьба Малофеева и Львовой-Беловой прошла 9 сентября. На ней выступили известные российские артисты: Леонид Агутин, Дима Билан, Валерия и Григорий Лепс.

Слухи о том, что олигарх и уполномоченная по правам ребенка РФ состоят в отношениях, распространялись давно. В частности, зимой 2023 года во время «Крестного хода» в Екатеринбурге Малофеев и Львова-Белова держались за руки.

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Свадьба олигарха и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой прошла в тайне даже от тех звезд, кто был на нее приглашен. Об этом сообщил музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин. «Смотрите, любая свадьба — это праздник, это событие. Все было в строжайшей тайне, секретности. Мы об этом узнали даже, когда туда [на место празднования] приехали», — заявил Иосиф Пригожин, его слова передало издание Daily Storm. Продюсер добавил, что лично на свадьбе не присутствовал, но туда была приглашена его жена певица Валерия (Валерия Перфилова) в качестве артистки.  Ранее стало известно, что свадьба Малофеева и Львовой-Беловой прошла 9 сентября. На ней выступили известные российские артисты: Леонид Агутин, Дима Билан, Валерия и Григорий Лепс. Слухи о том, что олигарх и уполномоченная по правам ребенка РФ состоят в отношениях, распространялись давно. В частности, зимой 2023 года во время «Крестного хода» в Екатеринбурге Малофеев и Львова-Белова держались за руки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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