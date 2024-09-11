«Золотая молодежь» устроила «шашки» под дождем на бешеной скорости в центре Екатеринбурга. Скрин

Молодежь устроила гонки на люксовых иномарках в центре Екатеринбурга
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, bmw, проезжая часть, скорость, автомобиль, непогода, бмв
Лихачи заезжали на трамвайные пути и выезжали на встречку (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге лихачи на элитных иномарках устроили гонки с дрифтом под дождем. Ради того, чтобы запечатлеть езду на BMW и Mercedes, в уральскую столицу прилетел автоблогер Khavr, который выложил видео покатушек на YouTube и назвал его «Золотая молодежь Екатеринбурга! Жесткий дрифт по городу».

«Екатеринбург — большой город, я здесь впервые. За счет того, что он большой, улицы здесь широкие и можно „раздать“. Во многих других регионах ребята говорят, что негде гонять», — сказал блогер. Он также отметил дружелюбие екатеринбургских водителей на дорогах.

Гонщики на немецких автомобилях проехались по центральным улицам города, заезжая на трамвайные пути, с выездом на встречные полосы. На перекрестках молодые люди устраивали дрифт, несмотря на дождь и других участников движения. Кроме того, в потоке на большой скорости они перестраивались из ряда в ряд, называя это «шашками».

Ранее под Екатеринбургом две машины охранного предприятия Delta устроили гонку, из-за которой один из автомобилей улетел в отбойник и перевернулся. На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

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В Екатеринбурге лихачи на элитных иномарках устроили гонки с дрифтом под дождем. Ради того, чтобы запечатлеть езду на BMW и Mercedes, в уральскую столицу прилетел автоблогер Khavr, который выложил видео покатушек на YouTube и назвал его «Золотая молодежь Екатеринбурга! Жесткий дрифт по городу». «Екатеринбург — большой город, я здесь впервые. За счет того, что он большой, улицы здесь широкие и можно „раздать“. Во многих других регионах ребята говорят, что негде гонять», — сказал блогер. Он также отметил дружелюбие екатеринбургских водителей на дорогах. Гонщики на немецких автомобилях проехались по центральным улицам города, заезжая на трамвайные пути, с выездом на встречные полосы. На перекрестках молодые люди устраивали дрифт, несмотря на дождь и других участников движения. Кроме того, в потоке на большой скорости они перестраивались из ряда в ряд, называя это «шашками». Ранее под Екатеринбургом две машины охранного предприятия Delta устроили гонку, из-за которой один из автомобилей улетел в отбойник и перевернулся. На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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