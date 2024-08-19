Происшествия ДТП Под Екатеринбургом охранники устроили гонку, перевернувшись от удара в отбойник. Фото 20 августа 2024 в 10:54 Размер текста - 17 + Сотрудники ГАИ начали проверку (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе между Верхней Пышмой и Среднеуральском 20 августа две машины охранного предприятия Delta устроили гонку, из-за которой одна из автомобилей улетела в отбойник и перевернулась. Обошлось без пострадавших, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «ДТП без пострадавших. Водитель Renault не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на металлическое ограждение и опрокидывание на бок. Ехал в сторону Среднеуральска», — пояснили в ГАИ. При этом очевидцы утверждают, что лихачи их Delta спровоцировали ДТП из-за быстрой езды. «Перед аварией водитель устроил гонки со своими коллегами на таком же автомобиле», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Сейчас на месте происшествия работают автоинспекторы. Обошлось без пострадавших Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На трассе между Верхней Пышмой и Среднеуральском 20 августа две машины охранного предприятия Delta устроили гонку, из-за которой одна из автомобилей улетела в отбойник и перевернулась. Обошлось без пострадавших, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «ДТП без пострадавших. Водитель Renault не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на металлическое ограждение и опрокидывание на бок. Ехал в сторону Среднеуральска», — пояснили в ГАИ. При этом очевидцы утверждают, что лихачи их Delta спровоцировали ДТП из-за быстрой езды. «Перед аварией водитель устроил гонки со своими коллегами на таком же автомобиле», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Сейчас на месте происшествия работают автоинспекторы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям