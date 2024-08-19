На трассе между Верхней Пышмой и Среднеуральском 20 августа две машины охранного предприятия Delta устроили гонку, из-за которой одна из автомобилей улетела в отбойник и перевернулась. Обошлось без пострадавших, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«ДТП без пострадавших. Водитель Renault не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на металлическое ограждение и опрокидывание на бок. Ехал в сторону Среднеуральска», — пояснили в ГАИ.
При этом очевидцы утверждают, что лихачи их Delta спровоцировали ДТП из-за быстрой езды. «Перед аварией водитель устроил гонки со своими коллегами на таком же автомобиле», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Сейчас на месте происшествия работают автоинспекторы.
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