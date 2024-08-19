19 августа 2024

Под Екатеринбургом охранники устроили гонку, перевернувшись от удара в отбойник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Сотрудники ГАИ начали проверку (архивное фото) Фото:

На трассе между Верхней Пышмой и Среднеуральском 20 августа две машины охранного предприятия Delta устроили гонку, из-за которой одна из автомобилей улетела в отбойник и перевернулась. Обошлось без пострадавших, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«ДТП без пострадавших. Водитель Renault не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на металлическое ограждение и опрокидывание на бок. Ехал в сторону Среднеуральска», — пояснили в ГАИ.

При этом очевидцы утверждают, что лихачи их Delta спровоцировали ДТП из-за быстрой езды. «Перед аварией водитель устроил гонки со своими коллегами на таком же автомобиле», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Сейчас на месте происшествия работают автоинспекторы.

Обошлось без пострадавших
Обошлось без пострадавших
Фото:

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На трассе между Верхней Пышмой и Среднеуральском 20 августа две машины охранного предприятия Delta устроили гонку, из-за которой одна из автомобилей улетела в отбойник и перевернулась. Обошлось без пострадавших, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «ДТП без пострадавших. Водитель Renault не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на металлическое ограждение и опрокидывание на бок. Ехал в сторону Среднеуральска», — пояснили в ГАИ. При этом очевидцы утверждают, что лихачи их Delta спровоцировали ДТП из-за быстрой езды. «Перед аварией водитель устроил гонки со своими коллегами на таком же автомобиле», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Сейчас на месте происшествия работают автоинспекторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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