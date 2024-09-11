Житель ХМАО Андрей Касьянов выловил на рыбалке трех огромных рыб. Две из них оказались щуками, а третья — судаком.
«Добрая шестерка подняла настроение на дальнейший энтузиазм на продолжение рыбалки. Вот и снова мой Робинзон нарушает тишину водной глади для следующей постановки, вижу в эхолот хороший свал, снова коряги — пробуем. На одной из проводок получаю отчетливый судаковый удар, хороший клыкастый в очередной раз порадовал своим присутствием на моем баркасе», — написал Касьянов на своей странице VK.
Такой богатый улов мужчина получил только за утро. Он не стал оставаться дольше, так как солнце начало сильно печь.
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