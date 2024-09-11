Рыбак из ХМАО выловил трех огромных рыб. Фото

12 сентября 2024 в 07:37 Размер текста - 17 +

Югорчанин получил богатый улов только за утро Фото: Илья Московец © URA.RU Житель ХМАО Андрей Касьянов выловил на рыбалке трех огромных рыб. Две из них оказались щуками, а третья — судаком. «Добрая шестерка подняла настроение на дальнейший энтузиазм на продолжение рыбалки. Вот и снова мой Робинзон нарушает тишину водной глади для следующей постановки, вижу в эхолот хороший свал, снова коряги — пробуем. На одной из проводок получаю отчетливый судаковый удар, хороший клыкастый в очередной раз порадовал своим присутствием на моем баркасе», — написал Касьянов на своей странице VK. Такой богатый улов мужчина получил только за утро. Он не стал оставаться дольше, так как солнце начало сильно печь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель ХМАО Андрей Касьянов выловил на рыбалке трех огромных рыб. Две из них оказались щуками, а третья — судаком. «Добрая шестерка подняла настроение на дальнейший энтузиазм на продолжение рыбалки. Вот и снова мой Робинзон нарушает тишину водной глади для следующей постановки, вижу в эхолот хороший свал, снова коряги — пробуем. На одной из проводок получаю отчетливый судаковый удар, хороший клыкастый в очередной раз порадовал своим присутствием на моем баркасе», — написал Касьянов на своей странице VK. Такой богатый улов мужчина получил только за утро. Он не стал оставаться дольше, так как солнце начало сильно печь.