11 сентября 2024

Рыбак из ХМАО выловил трех огромных рыб. Фото

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Югорчанин получил богатый улов только за утро Фото:

Житель ХМАО Андрей Касьянов выловил на рыбалке трех огромных рыб. Две из них оказались щуками, а третья — судаком.

«Добрая шестерка подняла настроение на дальнейший энтузиазм на продолжение рыбалки. Вот и снова мой Робинзон нарушает тишину водной глади для следующей постановки, вижу в эхолот хороший свал, снова коряги — пробуем. На одной из проводок получаю отчетливый судаковый удар, хороший клыкастый в очередной раз порадовал своим присутствием на моем баркасе», — написал Касьянов на своей странице VK.

Такой богатый улов мужчина получил только за утро. Он не стал оставаться дольше, так как солнце начало сильно печь.

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Житель ХМАО Андрей Касьянов выловил на рыбалке трех огромных рыб. Две из них оказались щуками, а третья — судаком. «Добрая шестерка подняла настроение на дальнейший энтузиазм на продолжение рыбалки. Вот и снова мой Робинзон нарушает тишину водной глади для следующей постановки, вижу в эхолот хороший свал, снова коряги — пробуем. На одной из проводок получаю отчетливый судаковый удар, хороший клыкастый в очередной раз порадовал своим присутствием на моем баркасе», — написал Касьянов на своей странице VK. Такой богатый улов мужчина получил только за утро. Он не стал оставаться дольше, так как солнце начало сильно печь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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