В российского туриста ударила молния во время отдыха в Грузии

12 сентября 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

После попадания молнии мужчина не получил травм жизненно важных органов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Российский турист Павел Смирнов был поражен молнией во время записи видео на пирсе в Батуми, Грузия. Об этом сообщили источники telegram-каналов. «Павел Смирнов был с друзьями и братом на пирсе в Батуми, когда услышали грохот и как раз в этот момент в молодого человека попал мощный разряд тока <…> Мужчина свалился на землю, а одежда на его теле загорелась и разорвалась в клочья», — уточняется в посте telegram-канала Shot. На место инцидента экстренно вызвали бригаду скорой помощи. Молодой человек жив и не получил травм жизненно важных органов. С ожогами на животе, спине и ногах Смирнов был доставлен в республиканскую больницу Батуми. Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга Анастасия чудом выжила после того, как ее ударила молния на озере Тургояк в Челябинской области. Врачи удивлены, что она осталась жива после такого серьезного разряда, который прошел через ее плечо и ногу, оставив ожоги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский турист Павел Смирнов был поражен молнией во время записи видео на пирсе в Батуми, Грузия. Об этом сообщили источники telegram-каналов. «Павел Смирнов был с друзьями и братом на пирсе в Батуми, когда услышали грохот и как раз в этот момент в молодого человека попал мощный разряд тока <…> Мужчина свалился на землю, а одежда на его теле загорелась и разорвалась в клочья», — уточняется в посте telegram-канала Shot. На место инцидента экстренно вызвали бригаду скорой помощи. Молодой человек жив и не получил травм жизненно важных органов. С ожогами на животе, спине и ногах Смирнов был доставлен в республиканскую больницу Батуми. Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга Анастасия чудом выжила после того, как ее ударила молния на озере Тургояк в Челябинской области. Врачи удивлены, что она осталась жива после такого серьезного разряда, который прошел через ее плечо и ногу, оставив ожоги.