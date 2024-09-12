В российского туриста ударила молния во время отдыха в Грузии

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Молния над городом. Курган, молния, гроза
После попадания молнии мужчина не получил травм жизненно важных органов Фото:

Российский турист Павел Смирнов был поражен молнией во время записи видео на пирсе в Батуми, Грузия. Об этом сообщили источники telegram-каналов.

«Павел Смирнов был с друзьями и братом на пирсе в Батуми, когда услышали грохот и как раз в этот момент в молодого человека попал мощный разряд тока <…> Мужчина свалился на землю, а одежда на его теле загорелась и разорвалась в клочья», — уточняется в посте telegram-канала Shot. На место инцидента экстренно вызвали бригаду скорой помощи.

Молодой человек жив и не получил травм жизненно важных органов. С ожогами на животе, спине и ногах Смирнов был доставлен в республиканскую больницу Батуми.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга Анастасия чудом выжила после того, как ее ударила молния на озере Тургояк в Челябинской области. Врачи удивлены, что она осталась жива после такого серьезного разряда, который прошел через ее плечо и ногу, оставив ожоги.

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Российский турист Павел Смирнов был поражен молнией во время записи видео на пирсе в Батуми, Грузия. Об этом сообщили источники telegram-каналов. «Павел Смирнов был с друзьями и братом на пирсе в Батуми, когда услышали грохот и как раз в этот момент в молодого человека попал мощный разряд тока <…> Мужчина свалился на землю, а одежда на его теле загорелась и разорвалась в клочья», — уточняется в посте telegram-канала Shot. На место инцидента экстренно вызвали бригаду скорой помощи. Молодой человек жив и не получил травм жизненно важных органов. С ожогами на животе, спине и ногах Смирнов был доставлен в республиканскую больницу Батуми. Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга Анастасия чудом выжила после того, как ее ударила молния на озере Тургояк в Челябинской области. Врачи удивлены, что она осталась жива после такого серьезного разряда, который прошел через ее плечо и ногу, оставив ожоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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