11 сентября 2024

В городе кавээнщиков из ХМАО почтили память Маслякова

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Нягани Ямашев почтил память Маслякова
Мэр Нягани Ямашев почтил память Маслякова Фото:

В Нягани, откуда родом участники двух команд КВН, почтили память ведущего известной телепередачи Александра Маслякова. Он скончался на 83 году жизни. В своем telegram-канале мэр города Иван Ямашев вспомнил, как знаменитый шоумен открыл в ХМАО мир юмора.

«Для Нягани Александр Васильевич открыл мир юмора. Две команды КВН представляли наш город и ХМАО на протяжении более десяти лет на большей сцене Высшей лиги КВН: „Кефир“ и „Северяне“. Этот человек создал целую вселенную, которая объединила, объединяет и будет дальше объединить людей по всему миру», — поделился Ямашев.

К публикации мэр также прикрепил архивные видеоролики с эфиров КВН, на которых Масляков представляет юмористов из Нягани. ХМАО прославили команды кавээнщиков «Северяне» и «Кефир».

Ранее URA.RU сообщало о кончине ведущего КВН Александра Маслякова. Он умер из-за рака легкого. Последние дни жизни знаменитый шоумен провел в отделении паллиативной помощи.

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В Нягани, откуда родом участники двух команд КВН, почтили память ведущего известной телепередачи Александра Маслякова. Он скончался на 83 году жизни. В своем telegram-канале мэр города Иван Ямашев вспомнил, как знаменитый шоумен открыл в ХМАО мир юмора. «Для Нягани Александр Васильевич открыл мир юмора. Две команды КВН представляли наш город и ХМАО на протяжении более десяти лет на большей сцене Высшей лиги КВН: „Кефир“ и „Северяне“. Этот человек создал целую вселенную, которая объединила, объединяет и будет дальше объединить людей по всему миру», — поделился Ямашев. К публикации мэр также прикрепил архивные видеоролики с эфиров КВН, на которых Масляков представляет юмористов из Нягани. ХМАО прославили команды кавээнщиков «Северяне» и «Кефир». Ранее URA.RU сообщало о кончине ведущего КВН Александра Маслякова. Он умер из-за рака легкого. Последние дни жизни знаменитый шоумен провел в отделении паллиативной помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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