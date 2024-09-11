В городе кавээнщиков из ХМАО почтили память Маслякова

В Нягани, откуда родом участники двух команд КВН, почтили память ведущего известной телепередачи Александра Маслякова. Он скончался на 83 году жизни. В своем telegram-канале мэр города Иван Ямашев вспомнил, как знаменитый шоумен открыл в ХМАО мир юмора.
«Для Нягани Александр Васильевич открыл мир юмора. Две команды КВН представляли наш город и ХМАО на протяжении более десяти лет на большей сцене Высшей лиги КВН: „Кефир“ и „Северяне“. Этот человек создал целую вселенную, которая объединила, объединяет и будет дальше объединить людей по всему миру», — поделился Ямашев.
К публикации мэр также прикрепил архивные видеоролики с эфиров КВН, на которых Масляков представляет юмористов из Нягани. ХМАО прославили команды кавээнщиков «Северяне» и «Кефир».
Ранее URA.RU сообщало о кончине ведущего КВН Александра Маслякова. Он умер из-за рака легкого. Последние дни жизни знаменитый шоумен провел в отделении паллиативной помощи.
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