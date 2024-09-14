Baza: в Татарстане девочка полностью оглохла после вакцинации

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Вакцинация лишила годовалую девочку слуха, пишет Baza
Вакцинация лишила годовалую девочку слуха, пишет Baza Фото:

В Татарстане годовалая девочка по имени Аделина утратила слух после вакцинации. Следственный комитет (СК) начал уголовное дело по обвинению в халатности.

«В Татарстане годовалая девочка полностью оглохла после вакцинации», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что СК возбудил уголовное дело по факту халатности. После сложных родов и операции на кишечнике ее здоровье улучшилось. В начале 2023 года, после болезни, ей назначили антибиотики и вакцинировали без анализов.

Это привело к тому, что Аделина перестала реагировать на имя, а в частной клинике ей поставили диагноз — глухота на оба уха. Родители связали это с вакцинацией и обратились в СК. После кохлеарной имплантации слух восстановился в одном ухе, однако девочке предстоит вторая операция, передали в telegram-канале.

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В Татарстане годовалая девочка по имени Аделина утратила слух после вакцинации. Следственный комитет (СК) начал уголовное дело по обвинению в халатности. «В Татарстане годовалая девочка полностью оглохла после вакцинации», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что СК возбудил уголовное дело по факту халатности. После сложных родов и операции на кишечнике ее здоровье улучшилось. В начале 2023 года, после болезни, ей назначили антибиотики и вакцинировали без анализов. Это привело к тому, что Аделина перестала реагировать на имя, а в частной клинике ей поставили диагноз — глухота на оба уха. Родители связали это с вакцинацией и обратились в СК. После кохлеарной имплантации слух восстановился в одном ухе, однако девочке предстоит вторая операция, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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