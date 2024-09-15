Сержанта осудили на девять лет за ДТП с двумя погибшими в Челябинской области

Военнослужащего по контракту осудили на девять лет за лобовое ДТП на автодороге Чебаркуль-Мисяш-трасса М-5 «Урал» в Челябинской области. В аварии в ноябре 2022 года погибли молодая женщина и ее сын, сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«Военнослужащий по контракту сержант на основании пункта „в“ части шестой статьи 264 УК РФ (»Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц») осужден к девяти годам лишения свободы в колонии-поселении. В лобовом ДТП на автодороге Чебаркуль-Мисяш-М5 по вине сержанта погибли мать и ее несовершеннолетний сын», — сообщает пресс-служба суда.
ДТП произошло 20 ноября 2022 года около 17 часов. Сержант на автомобиле Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-211440. Два человека погибли, еще двое — водитель и второй сын женщины — получили тяжелые травмы. Пострадавшим осужденный выплатит более трех миллионов рублей.
В ходе расследования также выяснилось, что сержант прошел обучение на получение водительских прав категории «В», но экзамен не сдал. Фактически он не имел права управлять автомобилем, добавили в пресс-службе военного суда.
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