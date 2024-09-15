15 сентября 2024
14 сентября 2024

Сержанта осудили на девять лет за ДТП с двумя погибшими в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виновник смертельного ДТП получил девять лет колонии (архивное фото)
Виновник смертельного ДТП получил девять лет колонии (архивное фото) Фото:

Военнослужащего по контракту осудили на девять лет за лобовое ДТП на автодороге Чебаркуль-Мисяш-трасса М-5 «Урал» в Челябинской области. В аварии в ноябре 2022 года погибли молодая женщина и ее сын, сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Военнослужащий по контракту сержант на основании пункта „в“ части шестой статьи 264 УК РФ (»Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц») осужден к девяти годам лишения свободы в колонии-поселении. В лобовом ДТП на автодороге Чебаркуль-Мисяш-М5 по вине сержанта погибли мать и ее несовершеннолетний сын», — сообщает пресс-служба суда.

ДТП произошло 20 ноября 2022 года около 17 часов. Сержант на автомобиле Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-211440. Два человека погибли, еще двое — водитель и второй сын женщины — получили тяжелые травмы. Пострадавшим осужденный выплатит более трех миллионов рублей.

В ходе расследования также выяснилось, что сержант прошел обучение на получение водительских прав категории «В», но экзамен не сдал. Фактически он не имел права управлять автомобилем, добавили в пресс-службе военного суда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащего по контракту осудили на девять лет за лобовое ДТП на автодороге Чебаркуль-Мисяш-трасса М-5 «Урал» в Челябинской области. В аварии в ноябре 2022 года погибли молодая женщина и ее сын, сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Военнослужащий по контракту сержант на основании пункта „в“ части шестой статьи 264 УК РФ (»Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц») осужден к девяти годам лишения свободы в колонии-поселении. В лобовом ДТП на автодороге Чебаркуль-Мисяш-М5 по вине сержанта погибли мать и ее несовершеннолетний сын», — сообщает пресс-служба суда. ДТП произошло 20 ноября 2022 года около 17 часов. Сержант на автомобиле Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-211440. Два человека погибли, еще двое — водитель и второй сын женщины — получили тяжелые травмы. Пострадавшим осужденный выплатит более трех миллионов рублей. В ходе расследования также выяснилось, что сержант прошел обучение на получение водительских прав категории «В», но экзамен не сдал. Фактически он не имел права управлять автомобилем, добавили в пресс-службе военного суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...