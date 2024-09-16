Владелец сгоревшего склада Ozon подал иск на 3,7 млрд

16 сентября 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Страховщики оценили ущерб от пожара на складе Ozon в 11 миллиардов рублей по товару Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Застройщик сгоревшего склада Ozon в Истре, компания ООО «Ориентир Запад — 1», обратился в арбитражный суд Москвы с иском к дочерней компании «Озон холдинг» ООО «Интернет решения». Исковые требования составляют 3,7 миллиарда рублей. «Компания ООО „Ориентир Запад — 1“ — застройщик сгоревшего в 2022 году склада Ozon в подмосковной Истре — подала иск о взыскании 3,7 миллиарда рублей с ООО „Интернет решения“ — дочерней компании „Озон холдинг“», — пишет РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Столичный суд оставил иск без движения до 10 октября 2024 года в ожидании подтверждающих документов. Иск связан с попыткой компенсации убытков от пожара на складском комплексе, произошедшего в 2022 году. Страховщики оценили ущерб от пожара в шесть миллиардов рублей по зданию и 11 миллиардов рублей по товару. Кроме того, «Ориентир» подал иск против «Альфа Страхования», которое страховало риски застройщика и отказало в выплате. В пресс-службе Ozon подтвердили получение уведомления об иске и указали на то, что по условиям договора аренды ответственность за пожарную безопасность лежала на «Ориентире». Компания готовится к защите своих интересов в суде. В начале августа 2022 года загорелся склад Ozon в Истре. Огонь не утихал сутки. Причиной пожара на складе в Подмосковье стало неправильное хранение горючих материалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Застройщик сгоревшего склада Ozon в Истре, компания ООО «Ориентир Запад — 1», обратился в арбитражный суд Москвы с иском к дочерней компании «Озон холдинг» ООО «Интернет решения». Исковые требования составляют 3,7 миллиарда рублей. «Компания ООО „Ориентир Запад — 1“ — застройщик сгоревшего в 2022 году склада Ozon в подмосковной Истре — подала иск о взыскании 3,7 миллиарда рублей с ООО „Интернет решения“ — дочерней компании „Озон холдинг“», — пишет РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Столичный суд оставил иск без движения до 10 октября 2024 года в ожидании подтверждающих документов. Иск связан с попыткой компенсации убытков от пожара на складском комплексе, произошедшего в 2022 году. Страховщики оценили ущерб от пожара в шесть миллиардов рублей по зданию и 11 миллиардов рублей по товару. Кроме того, «Ориентир» подал иск против «Альфа Страхования», которое страховало риски застройщика и отказало в выплате. В пресс-службе Ozon подтвердили получение уведомления об иске и указали на то, что по условиям договора аренды ответственность за пожарную безопасность лежала на «Ориентире». Компания готовится к защите своих интересов в суде. В начале августа 2022 года загорелся склад Ozon в Истре. Огонь не утихал сутки. Причиной пожара на складе в Подмосковье стало неправильное хранение горючих материалов.