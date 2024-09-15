Жительница ХМАО приписала себе вымышленных детей для получения пособий

Жительница Пыть-Яха (ХМАО) указала в документах для соцзащиты данные о двоих детях, которых у нее не было, и получала на них пособия. Суд признал женщину виновной в мошенничестве и назначил ей условный срок.
«Действиями подсудимой причинен материальный ущерб в виде денежных средств, выплаченных в качестве пособий и иных социальных выплат, которые были изъяты незаконно по заведомо ложным и недостоверным сведениям о наличии у нее двух детей. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять месяцев условно, с испытательным сроком на год», — сообщил суды Югры в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
При вынесении приговора суд учел признание, раскаяние подсудимой и ее состояние здоровья. Она вернула все деньги, которые были незаконно получены. Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске 29-летняя жительница с помощью мошенников оформила фиктивные свидетельства о рождении двоих детей и получила пособия на сумму более миллиона рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «мошенничество при получении выплат в крупном размере».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!