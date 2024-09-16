16 сентября 2024

Суд объяснил внесение Земфиры* в реестр иноагентов

ТАСС: Земфира* стала иноагентом из-за антироссийской политической деятельности
© Служба новостей «URA.RU»
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Земфира размещала в соцсетях заявлений в поддержку Украины, заявили в суде Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова) занимается антироссийской политической деятельностью, поэтому была внесена в реестр иноагентов. Об этом говорится в решении суда.

«Земфира Рамазанова занимается антироссийской политической деятельностью. Это стало основанием для ее включения в реестр иноагентов», — передает ТАСС решение суда. Уточняется, что певица размещала в соцсетях заявлений в поддержку Украины и критики РФ из-за СВО.

Весной 2024 года Земфира пыталась оспорить свой статус иноагента. Тогда жалоба осталась без удовлетворения. В сентябре артистка подала жалобу в Верховный суд РФ.

*Земфира внесена Минюстом в реестр иноагентов

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Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова) занимается антироссийской политической деятельностью, поэтому была внесена в реестр иноагентов. Об этом говорится в решении суда. «Земфира Рамазанова занимается антироссийской политической деятельностью. Это стало основанием для ее включения в реестр иноагентов», — передает ТАСС решение суда. Уточняется, что певица размещала в соцсетях заявлений в поддержку Украины и критики РФ из-за СВО. Весной 2024 года Земфира пыталась оспорить свой статус иноагента. Тогда жалоба осталась без удовлетворения. В сентябре артистка подала жалобу в Верховный суд РФ. *Земфира внесена Минюстом в реестр иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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