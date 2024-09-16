Суд объяснил внесение Земфиры* в реестр иноагентов

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова) занимается антироссийской политической деятельностью, поэтому была внесена в реестр иноагентов. Об этом говорится в решении суда.
«Земфира Рамазанова занимается антироссийской политической деятельностью. Это стало основанием для ее включения в реестр иноагентов», — передает ТАСС решение суда. Уточняется, что певица размещала в соцсетях заявлений в поддержку Украины и критики РФ из-за СВО.
Весной 2024 года Земфира пыталась оспорить свой статус иноагента. Тогда жалоба осталась без удовлетворения. В сентябре артистка подала жалобу в Верховный суд РФ.
*Земфира внесена Минюстом в реестр иноагентов
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