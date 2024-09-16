Суд объяснил внесение Земфиры* в реестр иноагентов

ТАСС: Земфира* стала иноагентом из-за антироссийской политической деятельности

17 сентября 2024 в 05:16 Размер текста - 17 +

Земфира размещала в соцсетях заявлений в поддержку Украины, заявили в суде Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова) занимается антироссийской политической деятельностью, поэтому была внесена в реестр иноагентов. Об этом говорится в решении суда. «Земфира Рамазанова занимается антироссийской политической деятельностью. Это стало основанием для ее включения в реестр иноагентов», — передает ТАСС решение суда. Уточняется, что певица размещала в соцсетях заявлений в поддержку Украины и критики РФ из-за СВО. Весной 2024 года Земфира пыталась оспорить свой статус иноагента. Тогда жалоба осталась без удовлетворения. В сентябре артистка подала жалобу в Верховный суд РФ. *Земфира внесена Минюстом в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова) занимается антироссийской политической деятельностью, поэтому была внесена в реестр иноагентов. Об этом говорится в решении суда. «Земфира Рамазанова занимается антироссийской политической деятельностью. Это стало основанием для ее включения в реестр иноагентов», — передает ТАСС решение суда. Уточняется, что певица размещала в соцсетях заявлений в поддержку Украины и критики РФ из-за СВО. Весной 2024 года Земфира пыталась оспорить свой статус иноагента. Тогда жалоба осталась без удовлетворения. В сентябре артистка подала жалобу в Верховный суд РФ. *Земфира внесена Минюстом в реестр иноагентов