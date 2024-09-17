Совкомбанк ответил на обвинения жителя ХМАО в продаже его квартиры

В Совкомбанке ответили на обвинения жителя Сургута Владимира Ермакова в продаже его квартиры из-за долгов по кредиту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе банка, финансовое учреждение шло на уступки клиенту, но они были им отклонены.
«Банк предлагал реструктуризацию кредита, условия обратного выкупа и условия самореализации залога со списанием штрафов и без комиссии банка. Все предложения клиент последовательно отклонил. На сегодня даже при наличии у клиента средств он не может произвести обратный выкуп залогового имущества на себя, так как находится в процедуре банкротства, а также имеет девять исполнительных производств по кредитам в других банках. Родственники и близкие люди не рассматриваются им в качестве лиц, которые могли бы выкупить имущество в его интересах», — рассказала агентству представитель пресс-службы Совкомбанка Алена Елышева.
Как пояснили в банке, все торги залоговым имуществом были проведены строго в рамках действующего законодательства. При этом двое торгов подряд на эту квартиру не было ни одного претендента, и они признаны несостоявшимися. «По предложению судебного пристава-исполнителя банк принял данное имущество на баланс и продал по цене имевшегося спроса», — отметили в банке.
Ранее URA.RU сообщало, житель Сургута судится с банком, который продал его квартиру из-за долгов по кредиту. Семью сургутянина выселяют на улицу.
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