Мэр Пыть-Яха, известного скандалами и мэропадом, получит премию за то, что присвоил себе лавры губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Источник в политическом истеблишменте сообщил URA.RU, что депутаты на заседании комитета по бюджету одобрили письмо замглавы по финансам Венеры Стефогло, в котором предлагается вознаградить градоначальника Дмитрия Горбунова «за личный вклад» в привлечение средств из бюджета округа.
«Горбунов получит половину ежемесячного денежного вознаграждения. Судя по последнему сливу данных о зарплатах местных чиновников, речь может идти о сумме до 300 тысяч рублей. Но что лично сделал мэр для выделения этих денег из бюджета ХМАО — неизвестно. При этом, просьбами построить центр единоборств и отремонтировать путепровод завалили Кухарука местные жители в комментариях под его постом-анонсом перед приездом в муниципалитет и во время визита», — сообщает инсайдер.
Также в списке причин для премирования указаны улучшение инвестиционного климата в городе и второе место в региональном этапе конкурса по управлению муниципальными финансами. Копия документа имеется в распоряжении редакции.
Заседание комитета по бюджету, в котором единственным вопросом была «выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе в органе местного самоуправления города Пыть-Яха», прошло 16 сентября. Данные об этом есть на сайте думы города. Сумма и размер премии, а также имя и фамилия премируемого не раскрываются. В администрации города журналисту агентства уточнили, что информация относится к персональным данным и не может быть раскрыта.
Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе вспыхнул скандал из-за слива зарплат чиновников. Согласно опубликованным в сети документам, ежемесячные выплаты градоначальнику варьируются от 417 до 685 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!