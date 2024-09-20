Бесследно пропавший на Уралмаше 15-летний студент оставил записку

20 сентября 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Содержание записки неизвестно (архивное фото) Фото: Pixabay Пропавший в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш 15-летний Евгений Щелкунов оставил записку. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «В ходе поисков обнаружена записка, которую студент оставил перед уходом», — сказал собеседник. Однако ее содержание не раскрывается. Подросток пропал 19 сентября. На его поиски вышли спасатели и правоохранители из отдела полиции №14. Известно, что пропавший учился в «Екатеринбургском экономико-технологическом колледже». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавший в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш 15-летний Евгений Щелкунов оставил записку. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «В ходе поисков обнаружена записка, которую студент оставил перед уходом», — сказал собеседник. Однако ее содержание не раскрывается. Подросток пропал 19 сентября. На его поиски вышли спасатели и правоохранители из отдела полиции №14. Известно, что пропавший учился в «Екатеринбургском экономико-технологическом колледже».