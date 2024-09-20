Бесследно пропавший на Уралмаше 15-летний студент оставил записку

Содержание записки неизвестно (архивное фото)
Пропавший в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш 15-летний Евгений Щелкунов оставил записку. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«В ходе поисков обнаружена записка, которую студент оставил перед уходом», — сказал собеседник. Однако ее содержание не раскрывается.
Подросток пропал 19 сентября. На его поиски вышли спасатели и правоохранители из отдела полиции №14. Известно, что пропавший учился в «Екатеринбургском экономико-технологическом колледже».
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