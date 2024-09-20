Бесследно пропавший на Уралмаше 15-летний студент оставил записку

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клипарт Пиксабэй, ручка, план, бизнес
Содержание записки неизвестно (архивное фото) Фото:

Пропавший в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш 15-летний Евгений Щелкунов оставил записку. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«В ходе поисков обнаружена записка, которую студент оставил перед уходом», — сказал собеседник. Однако ее содержание не раскрывается.

Подросток пропал 19 сентября. На его поиски вышли спасатели и правоохранители из отдела полиции №14. Известно, что пропавший учился в «Екатеринбургском экономико-технологическом колледже».

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Пропавший в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш 15-летний Евгений Щелкунов оставил записку. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «В ходе поисков обнаружена записка, которую студент оставил перед уходом», — сказал собеседник. Однако ее содержание не раскрывается. Подросток пропал 19 сентября. На его поиски вышли спасатели и правоохранители из отдела полиции №14. Известно, что пропавший учился в «Екатеринбургском экономико-технологическом колледже».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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