Заключенный челябинской колонии пытался организовать наркотрафик

Заключенный пытался получить наркотики через знакомого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заключенный исправительной колонии №2 Челябинска пытался организовать поставку наркотиков в пенитенциарное учреждение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, в этой схеме он задействовал знакомого-водителя.

«Мужчина обратился к своему знакомому, работающему водителем на одном из предприятий Челябинска, которое поставляет сырье для производственного участка центра трудовой адаптации осужденных ИК-2. Предложение он принял и в свой следующий рейс отправился уже с запрещенным грузом», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

О планах заключенного узнали в оперативном отделе колонии. Совместно с коллегами из отделения «В» УНК ГУ МВД по региону они задержали водителя. При обыске в его автомобиле и личных вещах было обнаружено два свертка с гашишем.

«По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Челябинцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — отметили в пресс-службе ГУФСИН по региону.