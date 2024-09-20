Заключенный челябинской колонии пытался организовать наркотрафик

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Заключенный пытался получить наркотики через знакомого Фото:

Заключенный исправительной колонии №2 Челябинска пытался организовать поставку наркотиков в пенитенциарное учреждение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, в этой схеме он задействовал знакомого-водителя.

«Мужчина обратился к своему знакомому, работающему водителем на одном из предприятий Челябинска, которое поставляет сырье для производственного участка центра трудовой адаптации осужденных ИК-2. Предложение он принял и в свой следующий рейс отправился уже с запрещенным грузом», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

О планах заключенного узнали в оперативном отделе колонии. Совместно с коллегами из отделения «В» УНК ГУ МВД по региону они задержали водителя. При обыске в его автомобиле и личных вещах было обнаружено два свертка с гашишем.

«По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Челябинцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — отметили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

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Заключенный исправительной колонии №2 Челябинска пытался организовать поставку наркотиков в пенитенциарное учреждение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, в этой схеме он задействовал знакомого-водителя. «Мужчина обратился к своему знакомому, работающему водителем на одном из предприятий Челябинска, которое поставляет сырье для производственного участка центра трудовой адаптации осужденных ИК-2. Предложение он принял и в свой следующий рейс отправился уже с запрещенным грузом», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. О планах заключенного узнали в оперативном отделе колонии. Совместно с коллегами из отделения «В» УНК ГУ МВД по региону они задержали водителя. При обыске в его автомобиле и личных вещах было обнаружено два свертка с гашишем. «По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Челябинцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — отметили в пресс-службе ГУФСИН по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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