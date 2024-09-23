В суде объяснили, почему писатель Глуховский* стал иноагентом

Глуховский* с 2021 года получал финансирование от зарубежных организаций

23 сентября 2024 в 07:19 Размер текста - 17 +

Глуховский является автором романа «Метро 2033» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Писатель Дмитрий Глуховский (признан Минюстом РФ иноагентом) на протяжении нескольких лет получал финансирование от зарубежных организаций, что послужило поводом для внесения его в реестр иноагентов. Об этом сказано в тексте решения суда по иску литератора к Минюсту РФ. «По сведениям Росфинмониторинга, Глуховский Д. А., 12.06.1979 года рождения, в период с февраля 2022 года по март 2022 года получил 14 996,2 тысячи рублей от ING Belgium SA/NV (Бельгия)», — говорится в материалах дела. Информацию приводит ТАСС. В январе 2022 года он получил 85 690 тысяч рублей от немецкой компании Koch Media GmbH. Кроме того, Глуховский также получал финансирование от австрийской компании Joel Gotler+ Associates INC. Так, в декабре 2021 года ему на счет поступил единоразовый платеж 6 373 тысячи рублей. С октября 2021 года по февраль 2022 года писатель получал денежные средства от Nibbe Bettina Barbara (Германия). На протяжении данного периода ему 37 раз поступало по 28 572 тысячи рублей. Еще одним основанием для включения Глуховского в список иноагентов стали его многочисленные интервью признанным иноагентами СМИ и репосты их материалов в социальных сетях. Писатель пытался оспорить в суде включение его в реестр, однако все его иски, включая обращение в Верховный суд, были отклонены. Басманный суд Москвы заочно приговорил Глуховского к восьми годам лишения свободы и четырехлетнему запрету на деятельность, связанную с администрированием онлайн-платформ. Обвинение утверждает, что с 10 марта по 10 мая 2022 года он, находясь за границей, публиковал в социальных сетях материалы со сфабрикованными доказательствами преступлений российских военнослужащих в ходе операции на Украине. В связи с этим Глуховский был заочно арестован и объявлен в розыск. Глуховский является автором романа «Метро 2033», который был переведен на 37 языков мира. Кроме того, он написал такие произведения, как «Сумерки», «Метро 2034», «Будущее», «Текст». *Даниил Глуховский признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Писатель Дмитрий Глуховский (признан Минюстом РФ иноагентом) на протяжении нескольких лет получал финансирование от зарубежных организаций, что послужило поводом для внесения его в реестр иноагентов. Об этом сказано в тексте решения суда по иску литератора к Минюсту РФ. «По сведениям Росфинмониторинга, Глуховский Д. А., 12.06.1979 года рождения, в период с февраля 2022 года по март 2022 года получил 14 996,2 тысячи рублей от ING Belgium SA/NV (Бельгия)», — говорится в материалах дела. Информацию приводит ТАСС. В январе 2022 года он получил 85 690 тысяч рублей от немецкой компании Koch Media GmbH. Кроме того, Глуховский также получал финансирование от австрийской компании Joel Gotler+ Associates INC. Так, в декабре 2021 года ему на счет поступил единоразовый платеж 6 373 тысячи рублей. С октября 2021 года по февраль 2022 года писатель получал денежные средства от Nibbe Bettina Barbara (Германия). На протяжении данного периода ему 37 раз поступало по 28 572 тысячи рублей. Еще одним основанием для включения Глуховского в список иноагентов стали его многочисленные интервью признанным иноагентами СМИ и репосты их материалов в социальных сетях. Писатель пытался оспорить в суде включение его в реестр, однако все его иски, включая обращение в Верховный суд, были отклонены. Басманный суд Москвы заочно приговорил Глуховского к восьми годам лишения свободы и четырехлетнему запрету на деятельность, связанную с администрированием онлайн-платформ. Обвинение утверждает, что с 10 марта по 10 мая 2022 года он, находясь за границей, публиковал в социальных сетях материалы со сфабрикованными доказательствами преступлений российских военнослужащих в ходе операции на Украине. В связи с этим Глуховский был заочно арестован и объявлен в розыск. Глуховский является автором романа «Метро 2033», который был переведен на 37 языков мира. Кроме того, он написал такие произведения, как «Сумерки», «Метро 2034», «Будущее», «Текст». *Даниил Глуховский признан Минюстом РФ иноагентом