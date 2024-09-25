ВСУ выводят свои группировки из Угледара: карта СВО на 25 сентября

ТАСС: украинские войска вывели часть группировки из Угледара

25 сентября 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

ВСУ частично вывели свои подразделения из Угледара Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ решили перегруппировать своих силы в Угледаре, частично выводя войска из города. Также они рассредоточили их по различным позициям внутри населенного пункта. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Курская область В Курской области продолжаются активные боевые действия. ВСУ, несмотря на значительные потери в личном составе и технике, продолжают усиливать свои позиции в Глушковском районе, где ранее уже были предприняты попытки прорыва, сообщает telegram-канал WarGonzo. Подразделения ВДВ, входящие в состав группировки войск «Север», активно противодействуют попыткам ВСУ прорваться через границу, уничтожая живую силу и технику противника. По словам командира спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинова, ВСУ ввели в Курскую область новые беспилотные отряды. Тем не менее российские войска успешно освободили 12 населенных пунктов в регионе. Артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» Северной группировки ВС РФ продолжают оказывать давление на позиции ВСУ. Они уничтожают опорные точки и препятствуют дальнейшему продвижению украинских войск. Донецкое направление На Донецком направлении обстановка остается напряженной. Российские войска продолжают штурм Угледара, успешно закрепившись на восточной окраине города и развивая наступление, сообщает telegram-канал WarGonzo. Несмотря на тяжелые бои, российские войска удерживают контроль над основными подходами к городу. ВСУ приняли решение о перегруппировке своих сил в Угледаре, частично выводя войска из города, а также рассредоточивая их по различным позициям внутри населенного пункта. Уровень сопротивления со стороны ВСУ в этом районе значительно уменьшился. По данным Минобороны, снайперы-мотострелки Восточной группировки ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Времевского выступа. На Кураховском участке освобожден населенный пункт Острое. Продолжаются ожесточенные бои в Дзержинске. Луганское и харьковское направления Командование ВСУ перебросило под Сватово в Луганской Народной Республике около 100 солдат. Они были подготовлены иностранными инструкторами. Бойцы ВС РФ уничтожили восемь солдат и четыре боевые машины украинских войск. Они нанесли удар по опорному пункту ВСУ, расположенному под Волчанском Харьковской области. Запорожское направление Здесь продолжаются бои северо-западнее Работино и севернее Вербового. ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу «Запорожсталь», где хранилась военная техника, поставленная Западом. В их число входили танки, артиллерийские установки и системы залпового огня. Каховское и авдеевское направления По данным Минобороны, расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки «Днепр» уничтожил склад с боеприпасами на каховском направлении. Зенитчики Центральной группировки ВС РФ уничтожили разведывательный беспилотник самолетного типа. Удары ВСУ по территории России ВСУ за сутки совершили 53 атаки на населенные пункты ДНР, выпустили 154 единицы боеприпасов. В ходе ударов погиб один сотрудник МЧС, пострадали 12 мирных жителей. Были повреждены шесть жилых домов и два объекта инфраструктуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ решили перегруппировать своих силы в Угледаре, частично выводя войска из города. Также они рассредоточили их по различным позициям внутри населенного пункта. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. В Курской области продолжаются активные боевые действия. ВСУ, несмотря на значительные потери в личном составе и технике, продолжают усиливать свои позиции в Глушковском районе, где ранее уже были предприняты попытки прорыва, сообщает telegram-канал WarGonzo. Подразделения ВДВ, входящие в состав группировки войск «Север», активно противодействуют попыткам ВСУ прорваться через границу, уничтожая живую силу и технику противника. По словам командира спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинова, ВСУ ввели в Курскую область новые беспилотные отряды. Тем не менее российские войска успешно освободили 12 населенных пунктов в регионе. Артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» Северной группировки ВС РФ продолжают оказывать давление на позиции ВСУ. Они уничтожают опорные точки и препятствуют дальнейшему продвижению украинских войск. На Донецком направлении обстановка остается напряженной. Российские войска продолжают штурм Угледара, успешно закрепившись на восточной окраине города и развивая наступление, сообщает telegram-канал WarGonzo. Несмотря на тяжелые бои, российские войска удерживают контроль над основными подходами к городу. ВСУ приняли решение о перегруппировке своих сил в Угледаре, частично выводя войска из города, а также рассредоточивая их по различным позициям внутри населенного пункта. Уровень сопротивления со стороны ВСУ в этом районе значительно уменьшился. По данным Минобороны, снайперы-мотострелки Восточной группировки ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Времевского выступа. На Кураховском участке освобожден населенный пункт Острое. Продолжаются ожесточенные бои в Дзержинске. Командование ВСУ перебросило под Сватово в Луганской Народной Республике около 100 солдат. Они были подготовлены иностранными инструкторами. Бойцы ВС РФ уничтожили восемь солдат и четыре боевые машины украинских войск. Они нанесли удар по опорному пункту ВСУ, расположенному под Волчанском Харьковской области. Здесь продолжаются бои северо-западнее Работино и севернее Вербового. ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу «Запорожсталь», где хранилась военная техника, поставленная Западом. В их число входили танки, артиллерийские установки и системы залпового огня. По данным Минобороны, расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки «Днепр» уничтожил склад с боеприпасами на каховском направлении. Зенитчики Центральной группировки ВС РФ уничтожили разведывательный беспилотник самолетного типа. ВСУ за сутки совершили 53 атаки на населенные пункты ДНР, выпустили 154 единицы боеприпасов. В ходе ударов погиб один сотрудник МЧС, пострадали 12 мирных жителей. Были повреждены шесть жилых домов и два объекта инфраструктуры.